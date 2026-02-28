Foad Izadi, profesor de Estudios Norteamericanos en la Unviersidad de Teherán, afirmó en una entrevista en Al-Jazeera que "[los iraníes] entienden que están luchando contra la clase Epstein, que o bien viola niñas pequeñas, o bombardea a niñas pequeñas". "La generación de iraníes que no vio las atrocidades en Irán antes de 1979, que no entienden por qué sus padres y abuelos eran antiamericanos [...] ahora entienden por qué el gobierno de EEUU es un gobierno despiadado e imperialista, que ataca a otros países y mata a niños pequeños".