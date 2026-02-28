"Estamos luchando contra la Clase Epstein, que o bien viola niñas pequeñas, o bombardea a niñas pequeñas" [EN]

Foad Izadi, profesor de Estudios Norteamericanos en la Unviersidad de Teherán, afirmó en una entrevista en Al-Jazeera que "[los iraníes] entienden que están luchando contra la clase Epstein, que o bien viola niñas pequeñas, o bombardea a niñas pequeñas". "La generación de iraníes que no vio las atrocidades en Irán antes de 1979, que no entienden por qué sus padres y abuelos eran antiamericanos [...] ahora entienden por qué el gobierno de EEUU es un gobierno despiadado e imperialista, que ataca a otros países y mata a niños pequeños".
Así que si las acusaciones contra Irán son "es que maltratan a las mujeres" y "es que las obligan a llevar velo", imaginemos las abominaciones que la clase Epstein hacía con las niñas. Miedito.
Y claro, la gente les vota en las elecciones porque claro, "la izquierda es mucho peor". Claro que sí.
Y tú también solo te fijas en los judíos, victimas en este caso, de los millones asesinados por el Japón Imperial seguro que ni has dedicado una milésima parte del esfuerzo mental que con el holocausto, siendo el mismo orden de… » ver todo el comentario
En China también se denuncia que presos son ajusticiados por su compatibilidad... ese es el nivel...
Mi lucha. Exactamente un siglo después. A ver si será que el odio a los judíos no salió de la nada como se nos ha vendido...