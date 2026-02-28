edición general
45 meneos
43 clics
"Estamos luchando contra la Clase Epstein, que o bien viola niñas pequeñas, o bombardea a niñas pequeñas" [EN]

"Estamos luchando contra la Clase Epstein, que o bien viola niñas pequeñas, o bombardea a niñas pequeñas" [EN]

Foad Izadi, profesor de Estudios Norteamericanos en la Unviersidad de Teherán, afirmó en una entrevista en Al-Jazeera que "[los iraníes] entienden que están luchando contra la clase Epstein, que o bien viola niñas pequeñas, o bombardea a niñas pequeñas". "La generación de iraníes que no vio las atrocidades en Irán antes de 1979, que no entienden por qué sus padres y abuelos eran antiamericanos [...] ahora entienden por qué el gobierno de EEUU es un gobierno despiadado e imperialista, que ataca a otros países y mata a niños pequeños".

| etiquetas: epstein , israel , irán
37 8 1 K 357 actualidad
11 comentarios
37 8 1 K 357 actualidad
mmlv #1 mmlv
Tal cual
10 K 131
A.more #2 A.more
Si se dedica a destrozar las vidas de inocentes imaginaros que le importa violar niñas. Y quizá matarlas. Da igual
2 K 42
Supercinexin #5 Supercinexin
Normalmente, por tradición centenaria, la derecha occidental suele acusar a los demás de lo que ellos hacen multiplicado por mil.

Así que si las acusaciones contra Irán son "es que maltratan a las mujeres" y "es que las obligan a llevar velo", imaginemos las abominaciones que la clase Epstein hacía con las niñas. Miedito.

Y claro, la gente les vota en las elecciones porque claro, "la izquierda es mucho peor". Claro que sí.
1 K 27
ombresaco #6 ombresaco
La pena es que es difícil luchar contra quien viola niñas pequeñas sin defender a quienes bajaron la edad de matrimonio a 13 años, o menos con consentimiento de tutor legal.
1 K 23
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#8 Pederastas los hay de todas las etnias y confesiones religiosas, pero tú sólo te fijas en los judíos. Y se me ocurre un par de cosas peores que "violar y bombardear niñas pequeñas", como gasear a 3 millones de personas, y matar a tiros a dos millones más, entre ellos cientos de miles de niñas pequeñas, por el mero hecho de ser judíos. Pero supongo que no estarás de acuerdo con esto último, ¿eh, Adolf?
1 K 21
#10 lordban
#9 Pederastas que usen dicha pederastia para controlar y blandir al ejercito más poderoso del mundo para aplastar a sus enemigos geográficos, religiosos, ideológicos y étnicos solo conozco una única etnia y religión que lo haga hoy en día. Si conoces otras ilumíname.
Y tú también solo te fijas en los judíos, victimas en este caso, de los millones asesinados por el Japón Imperial seguro que ni has dedicado una milésima parte del esfuerzo mental que con el holocausto, siendo el mismo orden de…   » ver todo el comentario
0 K 7
#7 concentrado
Y por esos giros que da la vida, es muy posible que algunos padres de esas niñas fueran opositores al régimen teocrático iraní, y confiaran en que algún día EEUU los liberaría de la tiranía.
0 K 19
#11 pirat
Aún es peor pues en asesionazilandia ni siquiera esconden que se dedican, como puerto franco sin ley, al tráfico ilegal de órganos, mayormente en niños "desaparecidos" por encargo aunque no le hagan ascos a nada como a "aprovechar" los prisioneros.
En China también se denuncia que presos son ajusticiados por su compatibilidad... ese es el nivel...
0 K 9
#3 lordban
"Estamos luchando contra la Clase Epstein"

Mi lucha. Exactamente un siglo después. A ver si será que el odio a los judíos no salió de la nada como se nos ha vendido...
0 K 7
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#3 El odio a los judíos salió de los hijos de perra antisemitas. La peor escoria de la humanidad.
0 K 9
#8 lordban
#4 ¿Peor que violar y bombardear niñas pequeñas?
0 K 7

menéame