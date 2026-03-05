edición general
Estados Unidos realiza prueba de misil de capacidad atómica Minuteman III y el avión del fin del mundo despega hacia Europa [eng]

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha realizado un lanzamiento de prueba de uno de sus misiles con capacidad nuclear más potentes, incluso mientras sus fuerzas siguen en conflicto con Irán. El misil fue lanzado desde la Base Espacial Vandenberg en California y recorrió más de 6.700 kilómetros antes de alcanzar su objetivo en las Islas Marshall. Mientras, el Boeing E-6 Mercury, conocido como el avión del fin del mundo, ha despegado de su base en Oklahoma y volaba hacia el este del atlántico norte. Podría coordinar el despliegue de bombarderos...

alehopio #2 alehopio *
El seguimiento del Boeing E-6 Mercury

globe.adsbexchange.com/?icao=af4057
6 K 82
manbobi #4 manbobi
#2 Interesante. Está aterrizando en Oslo
2 K 39
#6 Shrewd
#2 ¿Viajecito a Noruega?
1 K 21
#1 eipoc *
El cáncer planeta se plantea de nuevo cometer un genocidio. A quien se le ocurra no agachar la cabeza le espera una condena, es un aviso también para el resto del planeta.

Que luego no nos sorprendamos si los siguientes somos nosotros porque le viene bien a uno de estos pedófilos genocidas
4 K 50
BastardWolf #5 BastardWolf
El matón de barrio sacando musculo para achantar al personal... Que primitivo todo
2 K 31
capitansevilla #10 capitansevilla
Venga. Y los del PP y VOX quejándose porque no les dejamos usar nuestras bases.
Anda y que les den por culo!
2 K 29
joffer #14 joffer
Enfermos
1 K 24
#8 PerritaPiloto
El avión hay que moverlo de vez en cuando, porque si no se apolilla y el día del fin del mundo igual tienes viviendo a una familia de castores en los motores.
1 K 22
#15 fpove
#8 Anda por el norte de europa ahora mismo.
0 K 7
BastardWolf #17 BastardWolf
#8 Los pastores de Belén,
vienen a adorar el niño;
la virgen y San José,
Los reciben con cariño.
0 K 12
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#0 El [eng] del título se escribe [ENG] :wall:
0 K 20
#9 kaos_subversivo
#7 por? No se entiende en minúsculas?
1 K 20
BM75 #11 BM75
#7 ¿Importa?
0 K 8
maxxcan #13 maxxcan
Cada vez son más sutiles con los nombres. Que manera de hacer spoilers
0 K 13
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones *
A que le tiran una bomba atómica a Irán...
Puto risqueto, con tal de tapar lo de Epstein, los muertos que hagan falta.


España no debe ser cómplice de esta mierda.
0 K 12
Rembrandt #12 Rembrandt *
El India Today .... su foto representativa :
El texto seguro que también será fiel a la realidad
(conste de que eso de que vuela a Europa no aparece en el texto. A saber de donde lo habrá sacado el bulero)  media
0 K 10
Rembrandt #18 Rembrandt *
...
0 K 10

