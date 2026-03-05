Estados Unidos realiza prueba de misil de capacidad atómica Minuteman III y el avión del fin del mundo despega hacia Europa [eng]

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha realizado un lanzamiento de prueba de uno de sus misiles con capacidad nuclear más potentes, incluso mientras sus fuerzas siguen en conflicto con Irán. El misil fue lanzado desde la Base Espacial Vandenberg en California y recorrió más de 6.700 kilómetros antes de alcanzar su objetivo en las Islas Marshall. Mientras, el Boeing E-6 Mercury, conocido como el avión del fin del mundo, ha despegado de su base en Oklahoma y volaba hacia el este del atlántico norte. Podría coordinar el despliegue de bombarderos...
| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada , inteligencia
globe.adsbexchange.com/?icao=af4057
Que luego no nos sorprendamos si los siguientes somos nosotros porque le viene bien a uno de estos pedófilos genocidas
Anda y que les den por culo!
vienen a adorar el niño;
la virgen y San José,
Los reciben con cariño.
Puto risqueto, con tal de tapar lo de Epstein, los muertos que hagan falta.
España no debe ser cómplice de esta mierda.
El texto seguro que también será fiel a la realidad
(conste de que eso de que vuela a Europa no aparece en el texto. A saber de donde lo habrá sacado el bulero)