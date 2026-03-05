Estados Unidos realiza prueba de misil de capacidad atómica Minuteman III y el avión del fin del mundo despega hacia Europa [eng]

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha realizado un lanzamiento de prueba de uno de sus misiles con capacidad nuclear más potentes, incluso mientras sus fuerzas siguen en conflicto con Irán. El misil fue lanzado desde la Base Espacial Vandenberg en California y recorrió más de 6.700 kilómetros antes de alcanzar su objetivo en las Islas Marshall. Mientras, el Boeing E-6 Mercury, conocido como el avión del fin del mundo, ha despegado de su base en Oklahoma y volaba hacia el este del atlántico norte. Podría coordinar el despliegue de bombarderos...