edición general
25 meneos
22 clics
Estados Unidos «no tiene derecho» a apoderarse de Groenlandia (Eng)

Estados Unidos «no tiene derecho» a apoderarse de Groenlandia (Eng)

Trump ha reiterado su interés en “adquirir” Groenlandia, argumentando que los Estados Unidos la “necesitan” por razones de seguridad nacional, en el contexto de mayor competencia con Rusia y China en el Ártico. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo a la Associated Press que "no se puede espiar contra un aliado OTAN" www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr

| etiquetas: eeuu , trump , dinamarca , groenlandia
20 5 0 K 189 actualidad
18 comentarios
20 5 0 K 189 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 detectordefalacias
Vinieron a por Venezuela...
9 K 113
Harkon #9 Harkon
Sí, sí lo tiene, lo acaba de demostrar con Venezuela y mientras lo legitima toda europa sin hacer absolutamente nada.
5 K 81
Supercinexin #17 Supercinexin
#9 Sin hacer absolutamente nada, no: participando durante lustros en los continuos ataques a la democracia venezolana, apoyando al agresor USA, desautorizando a los sucesivos gobiernos democráticamente electos por el pueblo venezolano, estableciendo sanciones y embargos moralmente obscenos y de nula lógica ni legalidad, orquestando tramas golpistas y dando cobijo y voz a los fascistas venezolanos para ayudarles a derrocar a su gobierno.

Se puede decir, sin incurrir en ningún error, que la…   » ver todo el comentario
1 K 32
Harkon #18 Harkon *
#17 Correcto y bien visto pero vamos, a lo que me refería con ese "nada" es precisamente a esa "complicidad"

A mi tampoco me dan ninguna lástima.
1 K 32
#1 Kikiru
claro que tiene, porque es el más fuerte y no tiene a nadie que le haga frente.
5 K 66
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 y lo más importante, se pasan el Derecho Internacional por el forro de los cojones y tienen a las derechas nacionales aplaudiéndoles sus acciones.

Y estos son nuestros aliados xD
4 K 63
asbostrusbo #7 asbostrusbo
#1 china
0 K 6
Top_Banana #10 Top_Banana
#1 Hasta que te tiran 2 torres. Entonces sí que tiene alguien que le haga frente.

Está haciendo muchos amigos para que se vuelva a repetir algo parecido.
0 K 13
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#10 o dos torres abajo, o unos pastores en las montañas de Afganistán hacen que salgas por patas tras años de conflictos, miles de soldados muertos para dejar aquello como estaba
3 K 42
ingenierodepalillos #15 ingenierodepalillos
#13 Ya, pero encontraron las armas de destrucción masiva, digo, el petróleo que buscaban.
0 K 11
Javi_Pina #11 Javi_Pina
#1 Sigue sin tener derecho aunque tenga la posibilidad de hacerlo. Eso es como decir que un abusón tiene derecho a robarte la merienda por el simplemente hecho de que es más fuerte que tú y no te puedes defender.
4 K 49
alfre2 #12 alfre2
#1 entonces no es un derecho. Un derecho es otra cosa. Precisamente un derecho recoge la oportunidad reconocida para que alguien, sin ser el más fuerte, reclame algo que le pertenece o le es destinado.
0 K 12
Noeschachi #4 Noeschachi
Ahora que lo diga llorando mas fuerte y con la bota mas dentro de la boca. Esta mujer firmó en Junio que las tropas americanas puedan pasearse libremente por Dinamarca y sus instalaciones militares sin que las leyes del pais les apliquen. El pais cuyos servicios de inteligencia espiaron a Merkel para la NSA en su dia. Groenlandia será lo que el amo quiera y punto.
3 K 32
Sacronte #8 Sacronte
#4 Ciertamente, ahora que se jodan
1 K 21
#6 DatosOMientes
¿Quién puede y quiere impedírselo? :shit:
0 K 11
#14 decker
Tranquilos que ahora viene Von der Leyen a cagarse en todo y poner a parir a Trump.
0 K 9
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#14 está Rutte redactando el informe de porque está feo que aliados OTAN se amenacen
0 K 20
DrEvil #5 DrEvil
Yo creo que la respuesta a eso tendrían que ser reuniones con China y Rusia para ver si se pueden encontrar sinergias que se puedan explotar: tratados militares con ellos parecidos a la OTAN, tratados comerciales, colaboración en inteligencia... básicamente todo lo que nos obliga el amo yanki para mantenerse en el poder, pero con otros.
0 K 8

menéame