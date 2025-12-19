Estados Unidos mata a cinco personas en nuevos ataques contra dos embarcaciones en el Pacífico

Por segunda noche consecutiva, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha anunciado nuevos ataques contra dos embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas. El anuncio se enmarca en lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha definido como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.