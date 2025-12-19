edición general
22 meneos
25 clics
Estados Unidos mata a cinco personas en nuevos ataques contra dos embarcaciones en el Pacífico

Estados Unidos mata a cinco personas en nuevos ataques contra dos embarcaciones en el Pacífico

Por segunda noche consecutiva, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha anunciado nuevos ataques contra dos embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas. El anuncio se enmarca en lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha definido como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

| etiquetas: venezuela , ee.uu , asesina , cinco , personas mas , ya son mas , de 100
18 4 0 K 194 politica
13 comentarios
18 4 0 K 194 politica
Comentarios destacados:    
ipanies #2 ipanies
Asesina, no se dice mata se dice asesina... De nada ;)
7 K 120
tul #3 tul
#2 no esta permitido criticar a la metrópoli desde las colonias
1 K 27
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 Ya lo corrijo yo en las etiquetas, asesina,
1 K 32
#7 xavigo *
#2 5 personas han resultado víctimas de su negativa a detener un comportamiento estimado propio de narcotraficantes por parte de EEUU.  media
1 K 16
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Mas de 100 asesinatos.
3 K 50
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
#1 El titular de la noticia es muy blando no mata, asesina, ya lo corrijo yo abajo.
0 K 20
garfius1 #13 garfius1
Tiburones enfarlopados devorando trocitos de narcotraficantes...

Merece una peli estilo godzilla!
1 K 25
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Si de verdad fuera lucha contra el narcotráfico tienen medios más que de sobra para interceptar esas embarcaciones. Prefieren volarlas porque realmente es una campaña terrorismo.
1 K 23
makinavaja #10 makinavaja
#4 No las pueden interceptar porque implicaría tener que juzgarlas, y están en aguas internacionales donde no tienen jurisdicción legal....
0 K 12
#11 Mustela
#4 Es que deben interceptarlas. Incluso si verdaderamente fuesen narcotraficantes tienen derecho de ser juzgados. Con todos estos actos el gobierno de EEUU cree estar por encima de todas las personas y de todas las normas.
0 K 11
#8 laruladelnorte
El gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar una vasta red de narcotráfico, lo cual él niega categóricamente, afirmando que Washington busca derrocarlo para tomar el control del petróleo de su país.

De toda la vida ha sido su modus operandi,derrocar gobiernos y coloca a su hijo de puta que sea fiel a sus intereses.
0 K 9
#9 Nasser
Que Venezuela tenga las mayores reservas de petroleo del mundo, puede ser casualidad lo de enemigo, que Irán tenga las mayores reservas de gas del mundo ya empieza a oler a chamusquina y que hayan "liberado" Siría pero se hayan quedado los campos petrolíferos a mí desde luego no me cuadra con liberación de los pueblos ni lucha contra las drogas.
"El que pueda pensar que piense"
0 K 7
#12 angar300
Si a plena luz del día, con medios y taquígrafos, envías a tus militares a asesinar gente inocente como parte de tu campaña de intimidación contra otro país soberano, y no se alzan INMEDIATAMENTE a denunciarlo todos los países del mundo que se llaman democráticos... deberíamos hacernoslo mirar. Porque si esto lo hace un grupo "terrorista" cuyo país esté siendo masacrado contra inocentes en cualquier lugar de Europa, estaríamos hablando de otra cosa...
0 K 7

menéame