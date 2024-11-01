Estados Unidos: Inmigrantes aprobados para la ciudadanía sacados de la fila por funcionarios en la ceremonia de juramento (ENG)

Los inmigrantes estaban a punto de jurar lealtad a los Estados Unidos en Boston —el último paso del largo proceso para convertirse en ciudadanos estadounidenses— cuando los funcionarios del gobierno los sacaron de la fila, según un nuevo informe. Según informó el medio, cuando las personas que ya habían sido aprobadas para naturalizarse —tras completar el largo proceso de ciudadanía estadounidense— se alinearon para jurar lealtad, los funcionarios de Inmigración les dijeron que no podían continuar debido a sus países de origen.