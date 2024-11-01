Estados Unidos se está derrumbando bajo su propia crisis del coste de la vida (ENG)  

Estados Unidos se enfrenta a una grave crisis del coste de la vida, con el aumento de los gastos diarios y el estancamiento de los salarios. En este vídeo, analizamos cómo Estados Unidos se está derrumbando bajo su propio peso: desde el alza desorbitada de los costes de la vivienda, los alimentos, la energía y la atención médica, hasta la erosión de la clase media y el aumento de la inflación.