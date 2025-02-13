edición general
15 meneos
74 clics
Especialistas en salud mental advierten sobre varios mensajes de Marian Rojas: “Es una versión edulcorada del pensamiento neoliberal disfrazada de neurociencia”

Especialistas en salud mental advierten sobre varios mensajes de Marian Rojas: “Es una versión edulcorada del pensamiento neoliberal disfrazada de neurociencia”

La psiquiatra, autora de varios libros de autoayuda y una de las divulgadoras más populares en redes sociales, sostuvo en el programa de Pablo Motos que “las dos únicas cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo” y que la dopamina es responsable de la búsqueda constante de gratificaciones instantáneas, generando una “intoxicación” que insensibiliza a las personas ante los pequeños placeres cotidianos. Estas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, han sido objeto de análisis y críticas en el ámbito profesional.

| etiquetas: marian rojas , libro , el hormiguero , salud mental , empleo , trabajo , pablo mot
13 2 0 K 235 actualidad
17 comentarios
13 2 0 K 235 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 unocualquierax *
No me gusta nada lo que dice, pero vamos, digo yo que tiene derecho a decirlo.
Hasta la gente de derechas, como la tía ésta, tiene derecho a poder expresarse.
No sé si me equivoco por el hecho de que es una profesional de la salud. Se abre el debate.
3 K 38
JackNorte #3 JackNorte *
#1 Si todo el mundo tiene derecho a expresarse, el problema es que por medios y propaganda solo acaba difunciendose un discurso sea verdad o mentira eso no importa. Asi que realmente ella no esta siendo censurada solo se opina de lo que dice , mientras el resto que no tienen ese foco si lo estan siendo.
Asi que sin duda el derecho cercenado es el del resto no el de ella. Pero cada vez que se hace una critica se ondea la bandera de la censura a gente que en maxima audiencia dice cosas como esta o peores.
Pero ehhh la censura eehhh xD los que queman libros son justo los que dicen que ya no se puede decir nada. Se les olvida añadir sin que les contesten , que eso tambien es libertad de expresion que te contesten y haya debate.
2 K 26
skaworld #4 skaworld
#1 Ella tiene todo el derecho del mundo a exponer sus teorias. La gente tambien tiene todo el derecho del mundo a rebatirselas, decir que es una vendehumos con un ideario muy claro y advertir de los riesgos de hacerle caso.

La libertad de expresion no está pa evitar que la gente te pueda responder.
8 K 85
#5 unocualquierax
#1
Coño ! si Alcama me vota positivo, es que me he equivocado en algo.:-D
0 K 7
JackNorte #6 JackNorte
#5 O que te has expresado mal xD
1 K 19
#7 j-light
#1 Hace mucho vi un video ted de esos que decía que había un único descriptor que, consistentemente, predecía quién, de personas "iguales" (situación socioeconómica, raza...) viviría más y ese descriptor eran las relaciones humanas y, cuantas más y mejores (menos conflictos), más vivía la persona, independientemente de todo lo demás.

Con esto quiero decir que mucho se le criticará pero parece que el tema de la familia y amigos (amor) sí que tiene mucho que decir. Respecto al trabajo también coincido, no tanto por el trabajo, sino por lo que implica de mantenerse activo y no ser una seta.
0 K 10
#9 unocualquierax *
#7
Bueno, tampoco hay que ser un lince para saber que si tu vida está llena de amor, que tú ames y que te amen, que tengas familia y amigos, sin conflictos, pues evidentemente, eso te hace una vida más agradable, incluso es posible que hasta feliz.
Pero vamos, que también se puede ser feliz sin familia y sin amigos. Cada cual es como es y entiende el concepto de felicidad como le da la gana.
1 K 17
#17 j-light
#9 Si, entiendo que la cosa importante aquí es que es el predictor más coherente de todos. El que predecía mejor si una persona iba a ser más lóngeva que otra. No sería el único, seguramente, pero sí el que parecía más fiable.

Y todo esto era lo que decía el señor que presentaba la charla, que tampoco hay que darlo por cierto a pies juntillas.
0 K 10
JackNorte #12 JackNorte
#7 Un trabajo sin conflictos y un trabajo que permita desarrollar una vida personal de calidad que facilite el amor, la familia y amigos.
Una cosa puede ser cierta en modo ideal y totalmente falsa en la realidad.
Podemos poner ejemplos de trabajos que no permiten ni llegar ea los minimos ni en paises del primer mundo , no digamos del resto , trabajo como si es algo bastante etereo. Un buen trabajo y un buen entorno familiar y amoroso sin duda si.
Pero hace falta poner el bueno en las dos cosas y entonces no habra discusion , todo lo que sea bueno por defecto tiene ventajas.
1 K 19
#16 j-light
#12 A ver, que hasta donde yo sé, esta mujer dice "trabajo", no "trabajo precario". Imagino que no estará considerando que un trabajo precario sea bueno. En fin, que no creo que nadie lo esté.
0 K 10
M.Rajoy. #10 M.Rajoy.
#1 Como Vito Quiles por ejemplo?
0 K 12
#15 unocualquierax
#10
Me ha faltado añadir "sin hacer daño a nadie", lo cual deja fuera a ese típejo.
0 K 7
Apotropeo #2 Apotropeo
Si " el sentido de la vida" es el trabajo, menuda mierda de vida
3 K 27
#8 unocualquierax *
#2
Pues sí. Entre otras cosas, porque la vida no tiene sentido. Cada cual le da el sentido que quiere. Y yo desde luego no le doy el del trabajo.
1 K 16
JackNorte #14 JackNorte *
#8 El trabajo es tan relativo que podemos llegar a pensar que el ocio y arte que se hace con gusto no es trabajar.
Eso nos lleva a sacar de la excepcion de las pocas personas que pueden trabajar asi y llevarlo bien un patron para la mayoria que es irreal.
La realacion es simple si te pagarian si n trabajar seguirias haciendolo o usarias ese dinero para trabajar mas relacionado con el mismo trabajo?
0 K 12
ansiet #11 ansiet *
Amor, trabajo y conocimiento reza Wilhem Rëich (no se si lo escribí bien)... en su afamado "escucha pequeño hombrecito".
0 K 10
#13 pedromoralesnn_62a8fccf7
Estupidez y celos entre colegas
0 K 7

menéame