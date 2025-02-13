Especialistas en salud mental advierten sobre varios mensajes de Marian Rojas: “Es una versión edulcorada del pensamiento neoliberal disfrazada de neurociencia”

La psiquiatra, autora de varios libros de autoayuda y una de las divulgadoras más populares en redes sociales, sostuvo en el programa de Pablo Motos que “las dos únicas cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo” y que la dopamina es responsable de la búsqueda constante de gratificaciones instantáneas, generando una “intoxicación” que insensibiliza a las personas ante los pequeños placeres cotidianos. Estas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, han sido objeto de análisis y críticas en el ámbito profesional.