España prioriza el desarrollo de armas hipersónicas en su nueva estrategia de innovación en defensa

Según Defensa, el 9 de abril de 2026, la estrategia busca alcanzar una capacidad hipersónica operativa en una década, mediante la integración de los dominios terrestre, aéreo, marítimo y espacial a través de una base industrial propia. La cooperación europea, en particular a través del Fondo Europeo de Defensa, se utiliza para compartir costes y acelerar el desarrollo, manteniendo la interoperabilidad. El objetivo es lograr una capacidad nacional que reduzca la dependencia de proveedores externos para tecnologías críticas.