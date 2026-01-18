España prioriza el desarrollo de armas hipersónicas en su nueva estrategia de innovación en defensa

Según Defensa, el 9 de abril de 2026, la estrategia busca alcanzar una capacidad hipersónica operativa en una década, mediante la integración de los dominios terrestre, aéreo, marítimo y espacial a través de una base industrial propia. La cooperación europea, en particular a través del Fondo Europeo de Defensa, se utiliza para compartir costes y acelerar el desarrollo, manteniendo la interoperabilidad. El objetivo es lograr una capacidad nacional que reduzca la dependencia de proveedores externos para tecnologías críticas.
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(*) Están apareciendo drones montando antiguos misiles AA R-60 que pueden dar un susto bien gordo a un piloto que vaya de listo .. y deben saberlo porque también los hay con R-60 fake (que se acerca el piloto a uno de esos y dice, ve mejor tú, que me da la risa)
¿Que potencial cree que tienen esto www.rtve.es/noticias/20260118/miura-5-primer-cohete-orbital-espanol/16
si le pones ona cabeza explosiva?
Mientras tanto a ver si el RUTA se mejora y flota.
Q hagan drones baratos, q formen a parte de la poblacion en hacer drones baratos, y se dejen de tonterias caras.
Ademas los drones molan pq son armas eminentemente defensivas y hacen muy bien su trabajo.
Eso y bomba atomica.
Lo mas "fuerte" que tenemos ahora es el Taurus del EADS no?.
En cuanto a los misiles solo pido que no le pongan Miura ni nada así de cutre. T patatas sería genial. O salmorejo serían bonitos nombres.