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España prioriza el desarrollo de armas hipersónicas en su nueva estrategia de innovación en defensa

España prioriza el desarrollo de armas hipersónicas en su nueva estrategia de innovación en defensa

Según Defensa, el 9 de abril de 2026, la estrategia busca alcanzar una capacidad hipersónica operativa en una década, mediante la integración de los dominios terrestre, aéreo, marítimo y espacial a través de una base industrial propia. La cooperación europea, en particular a través del Fondo Europeo de Defensa, se utiliza para compartir costes y acelerar el desarrollo, manteniendo la interoperabilidad. El objetivo es lograr una capacidad nacional que reduzca la dependencia de proveedores externos para tecnologías críticas.

| etiquetas: misiles , hipersónicos , defensa , españa , mach 5
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El dron barato y con mala leche (*) tampoco es mala estrategia. Sobre todo si produces muchos.

(*) Están apareciendo drones montando antiguos misiles AA R-60 que pueden dar un susto bien gordo a un piloto que vaya de listo .. y deben saberlo porque también los hay con R-60 fake (que se acerca el piloto a uno de esos y dice, ve mejor tú, que me da la risa)  media
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Stathamdepueblo #12 Stathamdepueblo
#11 un vector para poner algo en órbita es la base de los ICBM pero un misil hipersónico es otro tipo de animal, requiere control diferente ya que la parte crítica de su vuelo militar es atmosférica, al contrario que el Miura que va perdiendo masa y rozamiento atmosférico en su función, pudiendo acelerar mucho en las etapas finales por la combinación de ambos factores. Un misil hipersónico no pierde el rozamiento, de hecho se le incrementa, y luego está el detalle de mantener la carga explosiva…   » ver todo el comentario
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
No me parece una tecnología fácil de alcanzar por cualquiera, y menos sin experiencia previa, y no, lo del palo aquí no vale
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Anfiarao #2 Anfiarao
#1 de alguna lanzadera con forma de palo tendrán que salir...
4 K 62
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#2 Yo creo que lo suyo es poner un palo tan largo que el misil que has puesto en la punta, llegue a cualquier lado del mundo.
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tul #4 tul
#1 alcanzar? aqui lo importante es dotarlo de un chorrazo de millones y repartirselo entre los de siempre, y casi mejor porque no me quiero imaginar al frijol con armas supersonicas o al babascal...
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SeñorMarron #15 SeñorMarron
#4 yo creo que se puede en menos de 10 años hacer la prueba de concepto, pero de ahí a qué esté producido en cadena hay un trecho
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#6 rafeame
#1 sería como diría Gila, el misil va pinchado en un palo y otro lo lleva corriendo.
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#11 sisi
#1 La industria militar se nutre de la civil y viceversa. Y tecnologia civil que desarrolla cohetes la tenemos. No es lo mismo, pero se puede adaptar.
¿Que potencial cree que tienen esto www.rtve.es/noticias/20260118/miura-5-primer-cohete-orbital-espanol/16
si le pones ona cabeza explosiva?
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SeñorMarron #14 SeñorMarron
#1 PLD Space quizá si tenga el know how para esa tarea, pero obviamente eso no se hace en una tarde
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Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
No es que el fondo me parezca mal, pero no tenemos siquiera artillería de cohete a día de hoy, y tenemos la asombrosa cantidad de 43 milisiles taurus.

Mientras tanto a ver si el RUTA se mejora y flota.
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#16 omega7767
pues aquí tenemos mucha experiencia en cohetes
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ostiayajoder #13 ostiayajoder *
Me parece una REPUTISIMA MIERDA.

Q hagan drones baratos, q formen a parte de la poblacion en hacer drones baratos, y se dejen de tonterias caras.

Ademas los drones molan pq son armas eminentemente defensivas y hacen muy bien su trabajo.

Eso y bomba atomica.
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#17 omega7767
#13 los drones van a perder mucho valor con las armas laser, que por 10 euritos mandan un haz que pulveriza un drone
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Narmer #8 Narmer
Hay que hacer drones como los de Irán por si acaso. Recuperamos Gibraltar y cerramos el Estrecho si nos tocan las narices.
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SMaSeR #5 SMaSeR *
Incluidos los cañones de riel :-O.

Lo mas "fuerte" que tenemos ahora es el Taurus del EADS no?.
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#7 lestat *
Yo estoy bastante seguro que tenemos también bombas nucelares pero no interesa publicarlo a los 4 vientos.

En cuanto a los misiles solo pido que no le pongan Miura ni nada así de cutre. T patatas sería genial. O salmorejo serían bonitos nombres.
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menéame