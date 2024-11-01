El error en el programa electoral del partido de Alvise Pérez para Castilla y León: se dirige 15 veces a los "aragoneses"

El partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF) ha cometido un grave error en su programa electoral de las elecciones de Castilla y León. Un día después de las elecciones de Aragón, la formación registró su participación para las castellano y leonesas, con un programa idéntico, en el sentido literal de la palabra. Hasta en 15 ocasiones aparece repetida la palabra "aragoneses" en el "contrato electoral", que es como el partido ha llamado a su programa.
"Dime que eres un partido de inútiles, caraduras, mentirosos y patanes, envidiosos sin decírmelo".
Por cierto me has robado el avatar
Pues llevo ya 5 años registrado por aquí y creo que no nos habíamos cruzado todavía. Tampoco he sido un usuario muy activo, hasta hace unos meses.
probablementeen fraude de ley.
.
"Si pasáis de la política, gente como ésta os gobernará"
Las declaraciones en campaña no valen, que una cosas es ser candidato y otra presidente, eso cuando no son una sarta de falsedades y mentiras, los programas y promesas se los pasan sistemáticamente por el forro...
...y tragamos.