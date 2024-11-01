El error en el programa electoral del partido de Alvise Pérez para Castilla y León: se dirige 15 veces a los "aragoneses"

El partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF) ha cometido un grave error en su programa electoral de las elecciones de Castilla y León. Un día después de las elecciones de Aragón, la formación registró su participación para las castellano y leonesas, con un programa idéntico, en el sentido literal de la palabra. Hasta en 15 ocasiones aparece repetida la palabra "aragoneses" en el "contrato electoral", que es como el partido ha llamado a su programa.