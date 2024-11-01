edición general
El error en el programa electoral del partido de Alvise Pérez para Castilla y León: se dirige 15 veces a los "aragoneses"

El partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF) ha cometido un grave error en su programa electoral de las elecciones de Castilla y León. Un día después de las elecciones de Aragón, la formación registró su participación para las castellano y leonesas, con un programa idéntico, en el sentido literal de la palabra. Hasta en 15 ocasiones aparece repetida la palabra "aragoneses" en el "contrato electoral", que es como el partido ha llamado a su programa.

21 comentarios
Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
Suficiente que tiene programa y sabe usar ChatGPT. No le pidáis más
4 K 63
kkmonokk #14 kkmonokk
#1 Si supiese usar ChatGPT habría cambiado "aragoneses" por "castellanos y leoneses"...
0 K 9
#18 Eukherio *
#1 Debió poner en el programa: estoy aquí para trincar más dinero con los votos de los tontos de Telegram que piensan que voy a destapar casos de corrupción en 2030, me da igual tu puta comunidad, vótame para que gane más pasta.
0 K 8
Anfiarao #2 Anfiarao
Jajaja, la legendaria inutilidad de derechas
3 K 59
#11 UNX
+10000 votos para Alvise.
1 K 31
#8 josiahallen
Bravo. Por una vez la campaña electoral en Castilla no consiste en hablar de Cataluña.
2 K 27
meroespectador #7 meroespectador
Podrían haber titulado:
"Dime que eres un partido de inútiles, caraduras, mentirosos y patanes, envidiosos sin decírmelo".
1 K 22
ACEC #10 ACEC *
al nivel de VOX cuand proponía medidas para las playas de Jaen o el metro de Almería
1 K 21
magnifiqus #4 magnifiqus
El lápiz más afilado del estuche
1 K 21
DebaclesEverywhere #20 DebaclesEverywhere
#4 el partido Moguer xD
Por cierto me has robado el avatar :troll:
1 K 18
magnifiqus #21 magnifiqus *
#20 ¿No serás del Frente Judaico Popular? :troll:
Pues llevo ya 5 años registrado por aquí y creo que no nos habíamos cruzado todavía. Tampoco he sido un usuario muy activo, hasta hace unos meses.
0 K 9
Supercinexin #12 Supercinexin
Sólo hay alguien más subnormal que el degenerado éste y es la jauría de analfabetos que le vota.
0 K 20
#17 Eukherio
#12 2-3% de la población. No es para nada desdeñable.
0 K 8
johel #3 johel *
Alpiste presenta su contrato electoral, contrato probablemente en fraude de ley.
.  media
1 K 19
yoma #5 yoma
Habrán hecho un corta y pega, total lo que promulgan sirve para cualquier comunidad :troll:
0 K 12
#9 josiahallen
#5 No piensan hacer nada de lo que dice ahí, porque está claro que ni se lo miran.
0 K 6
#15 PerritaPiloto
#9 De hecho no piensa hacer nada.
0 K 7
#19 Eukherio
#5 Seguro que fue en plan: A ver, dale a buscar y sustituir y cambia todo lo que ponga Aragón por Castilla y León, después ya cayeron en la cuenta de que así no cambiaban aragoneses.
0 K 8
#13 harverto
No hay mejor ejemplo para la juventud española:
"Si pasáis de la política, gente como ésta os gobernará"
0 K 10
#16 rbrn
Puto asco dan, pero total, para lo que vale el programa...

Las declaraciones en campaña no valen, que una cosas es ser candidato y otra presidente, eso cuando no son una sarta de falsedades y mentiras, los programas y promesas se los pasan sistemáticamente por el forro...

...y tragamos.
0 K 10
#6 Barriales
Puta zangano el mancebo árabe.
0 K 7

