“Empecé votando al PCE y en las últimas elecciones he votado al PP, siempre he defendido la libertad”: El escritor Andrés Trapiello resume su evolución ideológica

El escritor presenta en La Mañana Fin de Semana sus memorias 'Próspero viento' donde repasa su juventud, su militancia comunista y la Transición. Matiza que lo ha hecho "solo que con distintos compañeros de viaje" y que abandonó su apoyo al PSOE cuando vio que "en el País Vasco se vendía a los constitucionalistas y a los demócratas por un plato de lentejas con los nacionalistas".

29 comentarios
Torrezzno
No tiene nada de sentido lo que dice
2
Raul_Lomi
Involución ideológica, depende que como se mire
3
YSiguesLeyendo
de involución ideológica nada... es una cuestión de rebeldía juvenil frente a sus padres, que fueron del bando de los fascistas (uy, perdón, "vencedores" como él los llama). un despiste de juventud. luego vuelves a darles la razón a tus padres y a seguir la senda del fascismo, que para eso lo mamó desde pequeño
2
Suleiman
Un, yo antes votava a a podemos... Jajajajajajaja
2
Quel
#12 ¿ Cuantos votos obtuvo en sus mejores tiempos y cuantos tiene ahora ?
Pues eso. La diferencia entre uno y otro número son esas personas que si, existen por mucho que te joda.
0
haprendiz
Por fin se ha dado cuenta de que en la derecha tienen más pasta y acogen a los "comunistas arrepentidos" como él con buenos fajos de billetes.
2
Dragstat
#9 Sabe como camelarse a las editoriales para que le publiquen los libros que escriba
1
MiguelDeUnamano
abandonó su apoyo al PSOE cuando vio que "en el País Vasco se vendía a los constitucionalistas y a los demócratas por un plato de lentejas con los nacionalistas".

Vaya, tiene toda la pinta de querer decir "demócratas de toda la vida" y "constitucionalistas de toda la vida". Que consideré "demócrata y constitucionalista" al partido que utiliza las instituciones del estado contra rivales políticos y que lo considere "defensor de la libertad" después de mentir sobre la autoría de los atentados del 11M para no perder las elecciones lo dice todo de él, nada bueno por cierto.
1
trasparente
Vas bien, ya sabes cuál es el siguiente salto ideológico.
1
Archaic_Abattoir
Anda, igual que Santiago Armesilla.
1
Malinke
Qué dejes de votar izquierda, vale, pero que votes derecha y encima en España, no tiene justificación.
0
Findeton
#27 Claro que dice, España estaba en recesión y en vez de cortar gastos, mayormente aumentaron ingresos via impuestos. Lo contrario a lo que hizo Milei. El PP son unos pussies, unos acomplejados, socialistas de corazón.
0
CerdoJusticiero
Ha votado a Feijoo porque está del lado de la libertad.

Formidable.
0
Kantinero
O sea que has votado muerte
0
Quel
#2 Eso parece una amenaza.
0
Andreham
#22 La amenaza es el PP.
0
Quel
#23 ¿ Por ?
0
Escafurciao
Normal, ya no hay comunistas de los buenos :wall:
0
Verdaderofalso
#1 cualquier día se da cuenta que el PP es woke y vota a VOX xD
8
Findeton
#4 No en vano cuando gobernó Rajoy, Montoro se jactaba -y con razón- de haber subido los impuestos más de lo que pedía IU. Era cierto.
1
silvano.jorge
#10 el caso es a quién se los subas y en qué los utilices.
0
Findeton
#19 No, el caso es que hasta "la derecha" subió impuestos más de lo que la izquierda de entonces (IU) pedía.

España es un erial socialista, donde hasta "la derecha" sube los impuestos. Y Vox no es diferente.
0
silvano.jorge
#21 más no dice nada, porque las subidas del PP no son progresivas.
Y lo más importante, lo que te define, es qué haces después con ese dinero puedes gastarlo en los ricos (derecha), en ti mismo (corrupción) o utilizar leyes redistributivas (socialdemocracia).
Luego hay otros parámetros qué definen otras cosas, como si eres demócrata o autoritario.
Cómo anarquista me salgo de ambos parámetros, mi juego es otro.
0 K 10
themarquesito
#4 La derechita woke xD
2
Verdaderofalso
#14 tengo la ligera sensación de que vamos a empezar a ver mucho ese término para referirse a la derecha de toda la vida xD
0
Alcalino
La independencia es la expresión máxima de la libertad.

Así que no entiendo porque los liberales están en contra de los independentistas :troll:
0
tromperri
Otro caso más de cómo a mí me ha ido bien mierda para los demás.
0
eugeniodl
Volverá a sus orígenes, se afiliará a la Fundación Franco ahora que va a quedar ilegalizada.
En el fondo es lo único que le queda, las editoriales fachas son las únicas que le publican.
0
babuino
A mí me pasa lo mismo. Voy al colegio electoral, me meto a elegir papeleta.
PCE , PCPE, VOX, ERC (ese año tuvo que ser en blanco, no había papeletas en Murcia), PNV (lo mismo), Podemos... y, curiosamente, coincido con Trapiello, PP la última vez que tiré los dados.
0

