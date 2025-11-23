“Empecé votando al PCE y en las últimas elecciones he votado al PP, siempre he defendido la libertad”: El escritor Andrés Trapiello resume su evolución ideológica

El escritor presenta en La Mañana Fin de Semana sus memorias 'Próspero viento' donde repasa su juventud, su militancia comunista y la Transición. Matiza que lo ha hecho "solo que con distintos compañeros de viaje" y que abandonó su apoyo al PSOE cuando vio que "en el País Vasco se vendía a los constitucionalistas y a los demócratas por un plato de lentejas con los nacionalistas".
Pues eso. La diferencia entre uno y otro número son esas personas que si, existen por mucho que te joda.
Vaya, tiene toda la pinta de querer decir "demócratas de toda la vida" y "constitucionalistas de toda la vida". Que consideré "demócrata y constitucionalista" al partido que utiliza las instituciones del estado contra rivales políticos y que lo considere "defensor de la libertad" después de mentir sobre la autoría de los atentados del 11M para no perder las elecciones lo dice todo de él, nada bueno por cierto.
Formidable.
España es un erial socialista, donde hasta "la derecha" sube los impuestos. Y Vox no es diferente.
Y lo más importante, lo que te define, es qué haces después con ese dinero puedes gastarlo en los ricos (derecha), en ti mismo (corrupción) o utilizar leyes redistributivas (socialdemocracia).
Luego hay otros parámetros qué definen otras cosas, como si eres demócrata o autoritario.
Cómo anarquista me salgo de ambos parámetros, mi juego es otro.
Así que no entiendo porque los liberales están en contra de los independentistas
En el fondo es lo único que le queda, las editoriales fachas son las únicas que le publican.
PCE , PCPE, VOX, ERC (ese año tuvo que ser en blanco, no había papeletas en Murcia), PNV (lo mismo), Podemos... y, curiosamente, coincido con Trapiello, PP la última vez que tiré los dados.