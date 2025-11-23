“Empecé votando al PCE y en las últimas elecciones he votado al PP, siempre he defendido la libertad”: El escritor Andrés Trapiello resume su evolución ideológica

El escritor presenta en La Mañana Fin de Semana sus memorias 'Próspero viento' donde repasa su juventud, su militancia comunista y la Transición. Matiza que lo ha hecho "solo que con distintos compañeros de viaje" y que abandonó su apoyo al PSOE cuando vio que "en el País Vasco se vendía a los constitucionalistas y a los demócratas por un plato de lentejas con los nacionalistas".