Elda suspende el concierto de Henry Méndez por sus "discursos de odio"

Elda suspende el concierto de Henry Méndez por sus "discursos de odio"

"Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", ha llevado al Ayuntamiento de Elda a tomar la decisión de suspender la actuación del artista dominicano para el próximo 8 de septiembre, en Fiestas Mayores. El motivo es evitar discursos de odio y enfrentamiento en un acto que debería ser protagonizado por la música y el buen ambiente.

#1 Leon_Bocanegra *
Muy mal! El chico ya ha declarado que ese comentario hacía referencia a un color y que lo que pasa es que ese color se ha asociado a un espectro político.
Pero el solo odia el color.
Yo odio el turquesa y no por eso estoy en contra de los otomanos.
Maldito turquesa, como te odio.
