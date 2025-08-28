Elda suspende el concierto de Henry Méndez por sus "discursos de odio"

"Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", ha llevado al Ayuntamiento de Elda a tomar la decisión de suspender la actuación del artista dominicano para el próximo 8 de septiembre, en Fiestas Mayores. El motivo es evitar discursos de odio y enfrentamiento en un acto que debería ser protagonizado por la música y el buen ambiente.