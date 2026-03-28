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El ejército iraní ataca un almacén de sistemas antidrones ucranianos en los Emiratos Árabes Unidos; se teme que hayan fallecido 21 ucranianos (inglés)

El ejército iraní ataca un almacén de sistemas antidrones ucranianos en los Emiratos Árabes Unidos; se teme que hayan fallecido 21 ucranianos (inglés)

Portavoz del ejército iraní: al mismo tiempo que se atacaban los escondites de los mandos y soldados estadounidenses en Dubái —lo que les causó numerosas bajas—, un almacén de Dubái en el que se guardaban sistemas antidrones vinculados a Ucrania, destinados a prestar apoyo al ejército estadounidense, fue objeto de una operación conjunta de la Fuerza Aeroespacial y la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y quedó destruido. Señaló que en ese lugar también se encontraban 21 ucranianos de los que se desconoce su suerte.

| etiquetas: emiratos árabes unidos , sistemas antidrones , guerra de irán
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 diablos_maiq
Curiosa guerra en la que los iraníes no matan israelíes ni americanos pero sí ucranianos
18 K 187
DDJ #3 DDJ *
#1 Venía a comentar eso xD Les han dejado acampar sin explicarles el truco :shit:
1 K 20
Tx4 #4 Tx4
#1 Cuantos latinoamericanos habrán muerto en Ucrania. Las maravillas de la globalización.
3 K 39
josde #18 josde
#1 Estaban donde no debían estar.
0 K 20
azathothruna #14 azathothruna
#11 El MSS existe desde antes incluso de la guerra civil china (mao vs chang)
Busca videos de eso,
Tambien en un video muestran como trollearon de lo lindo a los gringos.
Por eso ahora gringolandia falla, porque casi ya no tienen agentes en china.
1 K 29
placeres #16 placeres
#14 .. Hablo de oidas por algun podcast suelto, pero el MSS estaba descentralizado antes del 2000, aparte con un presupuesto de supuestamente unos pocos miles de millones o sea para disidencia interna dentro del partido y muy poco más.

A día de hoy goza de mucho dinero, y personal cualificado... Aunque me cuesta creer que USA no le queden aún muchos espías-spyware en casi todos los ámbitos a pesar de las purgas continuas.
0 K 11
Andreham #5 Andreham
DEP por las víctimas.

Siempre muriendo los currelas que no están ahí por gusto.
1 K 26
makinavaja #6 makinavaja
#5 Como en todas las guerras... los ricos y poderosos no van a luchar
2 K 38
azathothruna #7 azathothruna
Los ucros ya tenian suficiente enfrentando a los putinistas
Por que buscan mas bardo?
0 K 18
placeres #9 placeres
#7 Porque Arabia Saudita paga en efectivo, y la guerra es muy cara. esos 21 ucranianos estaban haciendo un trabajo mucho más importante que estar en la trinchera en su tierra.

.. ¿Como demonios lo supieron? Les han filtrado inteligencia de buen nivel , y Rusia tiene problemas para esos golpes en su misma frontera, evidentemente allí están protegidos, pero es sorprendente. Ucrania ha reconocido orgullosamente en el pasado haber matado a muchos mercenarios rusos que estaban "trabajando" en el extranjero (Incluso cuando era contra terroristas musulmanes) por pura propaganda.
1 K 30
azathothruna #10 azathothruna
#9 Para mi suena mas a que los Chinos les estan pasando el soplo
A estas alturas, el GRU / KGB y la CIA / NSA no dan miedo.
Ni el Mossad, ni el MI6
Solo el MSS
1 K 29
placeres #11 placeres
#10 El mossad sigue siendo una mala bestia y sus tentáculos tecnológicos no dejan de crecer.
Y el MSS, debe de ser un sitio muy interesante por el presupuesto casi ilimitado que tienen a día de hoy y que tienen que aprender sin ayuda peleándose con monstruos como USA que deben de estar infiltrandolos-espiandolos desde el minuto cero.
0 K 11
DDJ #12 DDJ
#7 Por esto www.meneame.net/story/ucrania-arabia-saudita-firman-acuerdo-sobre-coop
Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre cooperación en defensa ⁠que sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones, dijo el viernes el presidente Volodymyr Zelenski.

Europa en contra de apoyar a Usrael en el asesinato indiscriminado de civiles que están llevando en oriente próximo y oriente medio pero Ucrania sí les está "ayudando" en favor a futuros contratos :-P
0 K 11
luiggi #19 luiggi
Vista la orientación de las noticias de ese panfleto, la verdad no lo creo
0 K 10
#20 luckyy
Me cachiiiiiisssss!

Echo de menos los comentarios de elenacuriase1 y demás carcunda que han errado todas sus apuestas por la verdad
0 K 9
mtp38k #15 mtp38k
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#13 bibubibu
Ninguna pena por ellos, unos pocos nazis menos.
1 K 0
NATOstrófico #2 NATOstrófico
No todo son malas noticias.
2 K -15
josde #8 josde
#2 Para ti lo van a ser,
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KLKManin #17 KLKManin
#2 te gusta el olor a napalm por la mañana, ¿verdad?
1 K 16

menéame