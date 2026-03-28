El ejército iraní ataca un almacén de sistemas antidrones ucranianos en los Emiratos Árabes Unidos; se teme que hayan fallecido 21 ucranianos (inglés)

Portavoz del ejército iraní: al mismo tiempo que se atacaban los escondites de los mandos y soldados estadounidenses en Dubái —lo que les causó numerosas bajas—, un almacén de Dubái en el que se guardaban sistemas antidrones vinculados a Ucrania, destinados a prestar apoyo al ejército estadounidense, fue objeto de una operación conjunta de la Fuerza Aeroespacial y la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y quedó destruido. Señaló que en ese lugar también se encontraban 21 ucranianos de los que se desconoce su suerte.
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Busca videos de eso,
Tambien en un video muestran como trollearon de lo lindo a los gringos.
Por eso ahora gringolandia falla, porque casi ya no tienen agentes en china.
A día de hoy goza de mucho dinero, y personal cualificado... Aunque me cuesta creer que USA no le queden aún muchos espías-spyware en casi todos los ámbitos a pesar de las purgas continuas.
Siempre muriendo los currelas que no están ahí por gusto.
Por que buscan mas bardo?
.. ¿Como demonios lo supieron? Les han filtrado inteligencia de buen nivel , y Rusia tiene problemas para esos golpes en su misma frontera, evidentemente allí están protegidos, pero es sorprendente. Ucrania ha reconocido orgullosamente en el pasado haber matado a muchos mercenarios rusos que estaban "trabajando" en el extranjero (Incluso cuando era contra terroristas musulmanes) por pura propaganda.
A estas alturas, el GRU / KGB y la CIA / NSA no dan miedo.
Ni el Mossad, ni el MI6
Solo el MSS
Y el MSS, debe de ser un sitio muy interesante por el presupuesto casi ilimitado que tienen a día de hoy y que tienen que aprender sin ayuda peleándose con monstruos como USA que deben de estar infiltrandolos-espiandolos desde el minuto cero.
Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre cooperación en defensa que sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones, dijo el viernes el presidente Volodymyr Zelenski.
Europa en contra de apoyar a Usrael en el asesinato indiscriminado de civiles que están llevando en oriente próximo y oriente medio pero Ucrania sí les está "ayudando" en favor a futuros contratos
Echo de menos los comentarios de elenacuriase1 y demás carcunda que han errado todas sus apuestas por la verdad
6 de marzo
www.meneame.net/go?id=4153780
EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
15 de marzo
www.meneame.net/go?id=4157451
Los expertos anti-dron ucranianos enviados a Oriente Medio buscan, como contrapartida, la firma de un jugoso contrato económico y tecnológico [ENG]