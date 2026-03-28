El ejército iraní ataca un almacén de sistemas antidrones ucranianos en los Emiratos Árabes Unidos; se teme que hayan fallecido 21 ucranianos (inglés)

Portavoz del ejército iraní: al mismo tiempo que se atacaban los escondites de los mandos y soldados estadounidenses en Dubái —lo que les causó numerosas bajas—, un almacén de Dubái en el que se guardaban sistemas antidrones vinculados a Ucrania, destinados a prestar apoyo al ejército estadounidense, fue objeto de una operación conjunta de la Fuerza Aeroespacial y la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y quedó destruido. Señaló que en ese lugar también se encontraban 21 ucranianos de los que se desconoce su suerte.