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Ucrania y Arabia Saudita firman un acuerdo sobre cooperación en defensa (EN)

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre cooperación en defensa ⁠que sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones, dijo el viernes el presidente Volodymyr Zelenski.

| etiquetas: arabia saudí , ucrania , armas , acuerdo , zelenski
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
Tkachenko #1 Tkachenko
Da gusto ver que los buenos se ponen de acuerdo :troll:
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 hombre, si te parece, se ponen a vender drones a Iran no te jode :-D

Deja a mi colega que pida dineros joder
4 K 53
bacilo #4 bacilo
#2 eso. Que aumente su fortuna personal. Le va a quedar el riñón bien cubierto.
4 K 71
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#4 como buen Ucraniano, una mansion en la Costa del Sol y el Ferrari, ya veras
1 K 15
tul #8 tul
#6 ya vendra luego paco con la rebaja
1 K 34
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#8 bueno mejor un Bentley
Que segun #0 se venden a churros en Ucrania :-D
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Tkachenko #10 Tkachenko *
#6 o un Bentley! :troll:  media
2 K 50
Tkachenko #21 Tkachenko
#10 "what a resilience" dice el jodío :shit:
0 K 20
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Luego te piden que les ames, que les quieras, que entregues tus euros públicos para defender a ese noble gobierno que lusha contra las tiranías y blablabla.
5 K 85
josde #12 josde
#1 Y mientras la UE subvencionando a Ucrania.
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Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
pero entonces hay dictaduras buenas y dictaduras malas? En Arabia Saudí se respetan los DDHH? No era la guerra de Irán para democratizar y liberar al pueblo oprimido?
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Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
#15 claro que hay dictaduras buenas, no ves como el putinismo no hace más que defender la dictadura rusa aun en una guerra de agresión?
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Verdaderofalso #22 Verdaderofalso *
#17 el putinismo era una dictadura buena porque se le dio un Mundial de fútbol y la llave de Madrid. Ahora se combate

Arabia Saudí es una dictadura buena a día de hoy
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Tkachenko #14 Tkachenko *
Ya tenemos en el escenario a Maricarmen y sus muñecos....un fuerte aplauso!
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cosmonauta #13 cosmonauta
Parece lógico. Ambos tienen enemigos en común, uno tienen la pasta y otros el conocimiento.

Al que debe estar jodiéndole el tema es al sátrapa de Putin que hoy tiene dos problemas nuevos.
3 K 46
Veelicus #18 Veelicus
#13 Vamos... La UE le damos miles de millones de euros a los Ucronazis para que desarrollen tecnologia antidron y las patentes de esas tecnlogia se lo quedan ellos...
Desde luego, el PP Europeo igual que el PP Español, traidor y cobarde.
3 K 53
cosmonauta #19 cosmonauta *
#18 ¿Que patentes?

En todo caso, ¿Prefieres seguir dándoles dinero? Parece buena cosa que sepan buscar financiación por su cuenta.
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vicvic #11 vicvic
Como les pica a algunos que la operación especial rusa para asesinar hermanos ucranianos y robar sus tierras no esté saliendo como les gustaría.. :-D
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Ysinembargosemueve #20 Ysinembargosemueve
Ya veremos que queda de estos dos países reaccionarios.
1 K 30
Nokith #5 Nokith
Habrá que desnazificar Ucrania.
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#16 pozz
Un exitazo de los nazis rusos y follacabras iranies.
0 K 7
#7 pirat
Que se preparen los periodistas ucros a ser triturados y los ciudadanos a ser ahorcados a diario.
1 K -2

menéame