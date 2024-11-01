Ucrania y Arabia Saudita firman un acuerdo sobre cooperación en defensa (EN)

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre cooperación en defensa que sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones, dijo el viernes el presidente Volodymyr Zelenski.
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Deja a mi colega que pida dineros joder
Que segun #0 se venden a churros en Ucrania
Arabia Saudí es una dictadura buena a día de hoy
Al que debe estar jodiéndole el tema es al sátrapa de Putin que hoy tiene dos problemas nuevos.
Desde luego, el PP Europeo igual que el PP Español, traidor y cobarde.
En todo caso, ¿Prefieres seguir dándoles dinero? Parece buena cosa que sepan buscar financiación por su cuenta.