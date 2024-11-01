El Ejército de EEUU mata a 8 personas al atacar 3 embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico  

El Ejército estadounidense destruyó ayer tres presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, causando la muerte de ocho personas a bordo, según informó el Comando Sur de Estados Unidos. La inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones, operadas por organizaciones terroristas designadas, “se dedicaban al narcotráfico” y se desplazaban por rutas conocidas del tráfico de drogas en el Pacífico oriental, dijo el comando en una publicación en X, sin ofrecer ninguna prueba.