edición general
31 meneos
34 clics
El Ejército de EEUU mata a 8 personas al atacar 3 embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico

El Ejército de EEUU mata a 8 personas al atacar 3 embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico  

El Ejército estadounidense destruyó ayer tres presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, causando la muerte de ocho personas a bordo, según informó el Comando Sur de Estados Unidos. La inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones, operadas por organizaciones terroristas designadas, “se dedicaban al narcotráfico” y se desplazaban por rutas conocidas del tráfico de drogas en el Pacífico oriental, dijo el comando en una publicación en X, sin ofrecer ninguna prueba.

| etiquetas: eeuu , ataque , pacífico
25 6 0 K 334 actualidad
9 comentarios
25 6 0 K 334 actualidad
#1 perej
Podrian decir "sospechosos de".
Nos quieren hacer comer su relato.
10 K 149
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"La inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones, operadas por organizaciones terroristas designadas"
Ya han llegado los terroristas! Chupito!
Los unicos terroristas en el Caribe son los Estados Unidos

(Terroristas y criminales de guerra)
6 K 86
johel #4 johel *
Titular corregido; "El Ejército de EEUU asesina a 8 personas al atacar 3 presuntos narco navios".
4 K 55
Findeton #3 Findeton
Deberían haber detenido a estas embarcaciones, y juzgado a estas personas si efectivamente transportaban droga. Aunque en realidad habría que legalizar todas las drogas. Esto, son asesinatos a sangre fría.
2 K 30
#8 Shoemaker *
#3 Legalizar las drogas sería liberalismo, y por tanto facha

Mejor que papá estado nos siga diciendo lo que podemos y no podemos tomar.
2 K 27
estemenda #6 estemenda
Esto es una ejecución sumarísima.
2 K 28
JackNorte #7 JackNorte *
Cuando te dedicas a asesinar y de paso haces de juez y verdugo. No necesitas prueba , los dictadores y genocidas nunca las necesitan.
Les va a quedar un patio trasero niquelado.
1 K 15
#5 Sacapuntas *
Menos mal que no la toman con los traficantes de seres humanos que nos vienen en pateras. :troll:
0 K 11
#9 AlexGuevara
Pena de muerte preventiva por supuesto narcotráfico...todo muy democrático
0 K 7

menéame