El Ejército de EEUU asegura que el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' sigue operando pese al ataque iraní

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de que su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln', desplegado en Oriente Próximo a propósito de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, continúa desarrollando operaciones de vuelo contra objetivos militares en esa zona, pese al ataque con misiles reivindicado por el Ejército de Irán horas antes.
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Esto no es como nos lo cuentan las películas.
Yo ya llevo tres en lo que va de año.
No soy un experto, pero es la sensación que a mí me quedó en ambos casos.
Las risas que vamos a hacer con lanzadores de misiles y drones ocultos y disimulados como simples containers comerciales embarcados en cubierta de cualquiera de los miles de cargueros que hay en el mar....