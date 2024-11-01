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El Ejército de EEUU asegura que el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' sigue operando pese al ataque iraní

El Ejército de EEUU asegura que el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' sigue operando pese al ataque iraní

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de que su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln', desplegado en Oriente Próximo a propósito de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, continúa desarrollando operaciones de vuelo contra objetivos militares en esa zona, pese al ataque con misiles reivindicado por el Ejército de Irán horas antes.

| etiquetas: ejército , eeuu , portaaeronaves , abraham lincoln , atacado
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
cocolisto #1 cocolisto
O sea que el cacharro acuático algún pepinazo recibió a pesar de tantos desmentidos.
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cargolcoix #3 cargolcoix
#1 furcia natatoria
2 K 43
karakol #4 karakol
#1 ¿Me estás diciendo que los buques más protegidos del ejército más poderoso del mundo se han comido sendos misilazos a pesar sus Carrier Strike Group y las capas de protección que siempre les rodea por todas partes, incluyendo submarinos, cruceros AEGIS, destructores y la propia defensa del portaaviones?

Esto no es como nos lo cuentan las películas.
6 K 112
#5 Tronchador.
#4 Lavadoras. Son lavadoras que se incendian.
8 K 115
karakol #6 karakol
#5 ¿A quién no le pasa?

Yo ya llevo tres en lo que va de año.
1 K 32
#7 Tronchador.
#6 Deja de comprar los modelos USS y pásate a Fagor. :-D
4 K 46
Format_C #15 Format_C
#5 problema común
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#10 jorgeesc
#1 y posiblemente no esté ya operativo...con el Chetos hay que leer mucho entre líneas.
1 K 29
sotillo #18 sotillo
#1 Debe ser, dicen que han visto como caían lavadoras por la borda mientras avanzaban lentamente
1 K 29
ur_quan_master #2 ur_quan_master
La lavandería sigue lavando ropa con normalidad. Muy necesario en estos momentos en que los marineros manchan más gayumbos de lo normal por "frenazos" súbitos.
4 K 78
#8 yukatan
No entiendo nada de misiles la verdad, pero me parece que a los portaaviones en las guerras les quedan 2 telediarios.... porque enviar un misil guiado por satélite.. o con IA que identifique el objetivo estando desconectado o incluso una oleada de drones con estas características debe de estar a la vuelta de la esquina si no existe ya.....
4 K 60
DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus *
#8 Te diría que en Ucrania ya se vio que el poder naval quedaba muy minimizado gracias a las nuevas armas baratas. En el Mar Rojo, con los Huthies apoyando a Palestina, también se vio que la efectividad navan se había visto mermada.

No soy un experto, pero es la sensación que a mí me quedó en ambos casos.
2 K 44
#13 yukatan
#12 #9 Es que hay cosas, que sin ser experto, se ven venir... como el tema de invadir las islas de Irán con infanteria y vehiculos y pretender mantenerlas... o hay algo que yo no veo, o es un trampa ponerse a tiro de drones y misiles.. intentar entrar por la costa que seguramente este ya minada.... o soltar paracaidistas que van a recibir tiros,drones,bombas, contra un ejercito que posiblemente esta dispuesto a morir como martir.... yo es que no veo la idea.
2 K 35
Harkon #12 Harkon
#8 El Pete Hegseth contó en una entrevista que habían hecho varias simulaciones de guerra con China y contó que en los 10 a 15 minutos primeros de guerra perdian todos los portaaviones por misiles hipersónicos chinos.
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Dene #19 Dene
#8 simplemente, son cacharros que valen demasiado, cuestan demasiado de mantener y hoy en día existen otros medios mas baratos de "proyectar poder" que es como llaman a tocar los cojones a miles de km del sofá del cabrón que decide.
Las risas que vamos a hacer con lanzadores de misiles y drones ocultos y disimulados como simples containers comerciales embarcados en cubierta de cualquiera de los miles de cargueros que hay en el mar....
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HeilHynkel #16 HeilHynkel
¿Se han asegurado de que los extintores de la lavandería no están caducados?
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cocolisto #17 cocolisto *
#16 Le están haciendo una buena puesta a punto los iraníes {0x1f603} {0x1f603}
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DocendoDiscimus #20 DocendoDiscimus
#17 Al final, USA va a tener que agradecer a Irán la renovación de la flota.
0 K 12
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
O sea que el ataque fue real?
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#14 yukatan
#11 y según el comunicado parece que dicen... nos habeis dado pero seguimos aquí.
1 K 22

menéame