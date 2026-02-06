EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

"Al cabo de dos días, logramos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente hablando", ha asegurado Burgum, quien a principios de mes visitó Venezuela junto a un grupo de ejecutivos de la industria del petróleo y la minería para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
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Y resulta que el oro estaba en Venezuela..pues igual el Maduro no era tan chorizo .
En los mentideros se comenta que en realidad EEUU ya se pulió ese oro
es.euronews.com/business/2026/02/06/quiere-trump-el-oro-aleman-berlin-
EEUU = L A D R O N E S
¿Se trajeron 100 millones de dolares en oro como inversion venezolana en qué?
www.meneame.net/story/trumo-dice-ha-capturado-maduro
Igual si..piensa que algunos de ellos son ignorantes, pero otros no tienen verguenza y encontrarán "justificación"
No se lo podrá meter alguien en el bolsillo?
No se, no creo que exista mucho papeleo burocrático sobre que hacer con el dinero que extorsionas a otros países.
Que en dinero suena a mucho, pero en volumen es "miseria".
Estos 100 millones son para gastos de bolsillo de Trump.
Lo que tú cuentas en euros, él lo cuenta en millones de dólares.