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EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

"Al cabo de dos días, logramos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente hablando", ha asegurado Burgum, quien a principios de mes visitó Venezuela junto a un grupo de ejecutivos de la industria del petróleo y la minería para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

| etiquetas: eeuu , venezuela , 100 millones , oro
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
Así que la democracia consistía en robar el oro y el petróleo..
Y resulta que el oro estaba en Venezuela..pues igual el Maduro no era tan chorizo .
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aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#1 Estas eran las actas que querian ver en USA
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MellamoMulo #19 MellamoMulo
#1 pero y Zapatero qué? Eh?  media
6 K 56
elgranmago #21 elgranmago
#1 Así poquito a poquito ya se lo pueden ir devolviendo a Alemania.

En los mentideros se comenta que en realidad EEUU ya se pulió ese oro

es.euronews.com/business/2026/02/06/quiere-trump-el-oro-aleman-berlin-
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#22 cybermouse
#1 Es el precio de la libertad, carajo :troll:
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#3 candonga1
El faro de la libertad y su mundo basado en reglas.
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3 Lo dice todo de quienes les respaldan.
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#13 C.Nutrio
#8 Los que vienen siendo sus compinches.
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BastardWolf #4 BastardWolf
Que robaron, quieren decir
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calde #12 calde *
#4 Esa es la palabra: R O B A R

EEUU = L A D R O N E S
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Hostia! Ya no disimula xD
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Uge1966 #2 Uge1966
A cambio, les dejaron la democracia.
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calde #10 calde
#2 Ja!
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#11 C.Nutrio *
Ya no es que roben, es que encima están orgullosos y lo cuentan.
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#9 Assoka
#jbetancurt, ¿Esta es la democracia que necesitaba Venezuela?
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#6 Pitchford
Esto ya pasaba en el 2000 AC allá por Mesopotamia.. La historia no se repite pero rima..
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capitan__nemo #23 capitan__nemo
¿Se trajeron 100 millones de dolares en oro a cambio de que?
¿Se trajeron 100 millones de dolares en oro como inversion venezolana en qué?
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Qoshqarbaev #7 Qoshqarbaev
Va a aparecer por esta noticia alguno de los exaltados que celebraban la democracia en esta web el día 3 de enero? Concretamente en este meneo con más de 500 comentarios.

www.meneame.net/story/trumo-dice-ha-capturado-maduro
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Alfon_Dc #18 Alfon_Dc
#7
Igual si..piensa que algunos de ellos son ignorantes, pero otros no tienen verguenza y encontrarán "justificación"
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SeñorPresunciones #20 SeñorPresunciones
Lo que viene siendo un pillaje, básicamente.
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#25 josejon
Descendientes de ingleses.
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cawentó #27 cawentó
#25 Nunca dejaron de ser piratas.
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buronix #14 buronix *
Yo doy un paso más y me pregunto, eso lo registra el país como ingreso o algo asi?
No se lo podrá meter alguien en el bolsillo?
No se, no creo que exista mucho papeleo burocrático sobre que hacer con el dinero que extorsionas a otros países.
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#17 zancudo
"Voy a iniciar una guerra con Irán y la va a pagar Venezuela"
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tusitala #24 tusitala
Dentro de 500 años se van a arrepentir, van a estar todo el día diciéndoles que devuelvan el oro.
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#28 Poll
100 millones de dolares en oro son unos 40 litros de oro.
Que en dinero suena a mucho, pero en volumen es "miseria".
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#15 peiperviu
Tienen que financiar una guerra, no es casualidad este robo.
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Owen_S._Wangensteen #26 Owen_S._Wangensteen *
#15 Para la guerra han pedido un extra de 200 billones = 200,000 millones de dólares.
Estos 100 millones son para gastos de bolsillo de Trump.
Lo que tú cuentas en euros, él lo cuenta en millones de dólares.
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menéame