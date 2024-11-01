edición general
El dueño del Ventorro destroza a Mazón y Vilaplana

El dueño del ventorro ha declarado ante la Jueza que Mazón y Vilaplana estuvieron en un reservado con baño, sin que ya hubiera ya trabajadores ni escoltas, hasta las las 18 horas. ¡Y siguen mintiendo!. Ley 2/2023 de protección de personas que denuncien infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Un saludo y gracias por vuestro apoyo.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cosas curiosas que sabemos ahora:
- Es un reservado.
- Con baño privado
- Se puede cerrar ...desde dentro.
- Se lleva ropa para cambiarse.
-

Vamos, lo típico que hacemos todos cuando vamos a comer por ahí.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 El "Reservado".  media
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#2

Hace unos meses estaba hablando con el parque con una de la perri-pandi que es camarera, me comentaba de un sitio (no me acuerdo del nombre) en CyL donde solía acudir lo más rancio fatxoso de CyL y de vez en cuando, el Campechano (al parecer hacen un lechazo cojonudo)

Total, que cuando viene el Campechano les ponen una sala especial, un camarero dedicado que es el único que entra y sale en la sala ... pero vamos, no tenían tanta intimidad como se describe de estos dos en El Ventorro. También decía que el Campechano, en plan Torrente y con alguna copilla de más le daba una propinilla al camarero, 50 o 100 lereles.
#9 Albarkas
#7 Lo del campechano no es un milagro, son tus impuestos :troll:
estemenda #17 estemenda *
#7 Sinceramente, si va a dejar propina todo un Rey, 50 euros me parece de un rey roñoso. Mi ex trabajaba de camarera los veranos en Marbella y me hablaba de propinas mucho más sustanciosas con los jeque y eso... Y era solo camarera, no penséis mal.
Format_C #3 Format_C
#1 ni en las mejores saunas :-D
Postmeteo #11 Postmeteo
#1 Ahora lo de "comida de negocios" adquiere otro significado.
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Y sin el sensacionalismo del titular. Que yo me llevé un chasco al ver que era sólo en sentido figurado.
#10 Albarkas
#6 Se supone que la iba a hacer mandamás de la tele pública valenciana, no?
1 K 30
#16 PerritaPiloto
#10 Ella supuestamente había ido para convencer de ir al palco del Villareal. Esta clase de relaciones siempre empiezan a si, que venga un político con frecuencia a tu sitio y de vez en cuando se traída a algún empresario o a quien sea, que ya caerán patrocinios. Y si de paso la hace mandamás de la tele pública pues mucho mejor.
#5 BurraPeideira_
Ya hay que tener estómago para follarse a ese merluzo.
#6 PerritaPiloto
#5 Ella es la responsable de comunicación de un club de fútbol y el el presidente de la comunidad autónoma en la que juega. No lo llames follar, llámalo comida de negocios.
Joe_Dalton #12 Joe_Dalton
#6 pues está claro que ella comunicar poco, y el se paso toda la tarde con el tlf comunicando.
comida seguro que hubo pero no de negocios.
#13 PerritaPiloto
#12 Seguro que era de negocios. Como llamas a estar allí poposible puesto directivo en los medios públicos, o para que Mazón vaya al palco del Villareal y se deje ver, y vaya con empresarios y le caiga algún patrocinio al club: negocios. Aunque de postre ella comiese horchata recién extraída de la chufa del president.
Trigonometrico #14 Trigonometrico
¿Alguien puede conseguir el número de cuenta para donar dinero para la fianza que comenta al principio del vídeo?
vilgeits #15 vilgeits
Y de menú que había ¿huevos con chorizo regados con salsa de ostra?
