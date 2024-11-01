El dueño del Ventorro destroza a Mazón y Vilaplana

El dueño del ventorro ha declarado ante la Jueza que Mazón y Vilaplana estuvieron en un reservado con baño, sin que ya hubiera ya trabajadores ni escoltas, hasta las las 18 horas. ¡Y siguen mintiendo!. Ley 2/2023 de protección de personas que denuncien infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Un saludo y gracias por vuestro apoyo.
| etiquetas: ventorro , reservado , privado , con baño
- Es un reservado.
- Con baño privado
- Se puede cerrar ...desde dentro.
- Se lleva ropa para cambiarse.
-
Vamos, lo típico que hacemos todos cuando vamos a comer por ahí.
Hace unos meses estaba hablando con el parque con una de la perri-pandi que es camarera, me comentaba de un sitio (no me acuerdo del nombre) en CyL donde solía acudir lo más rancio fatxoso de CyL y de vez en cuando, el Campechano (al parecer hacen un lechazo cojonudo)
Total, que cuando viene el Campechano les ponen una sala especial, un camarero dedicado que es el único que entra y sale en la sala ... pero vamos, no tenían tanta intimidad como se describe de estos dos en El Ventorro. También decía que el Campechano, en plan Torrente y con alguna copilla de más le daba una propinilla al camarero, 50 o 100 lereles.
comida seguro que hubo pero no de negocios.