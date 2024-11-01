El dueño del Ventorro destroza a Mazón y Vilaplana

El dueño del ventorro ha declarado ante la Jueza que Mazón y Vilaplana estuvieron en un reservado con baño, sin que ya hubiera ya trabajadores ni escoltas, hasta las las 18 horas. ¡Y siguen mintiendo!. Ley 2/2023 de protección de personas que denuncien infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Un saludo y gracias por vuestro apoyo.