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Dos mujeres, a juicio por dar dos palizas a un menor transexual: "Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña"

Dos mujeres, a juicio por dar dos palizas a un menor transexual: "Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña"

La víctima, de 17 años, sufrió dos agresiones en Villaverde y Usera (Madrid) en junio y octubre de 2020, motivadas por su "identidad sexual"

| etiquetas: transexual , paliza , agresión , usera , villaverde
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5 comentarios
21 4 1 K 223 actualidad
shake-it #2 shake-it *
Me pregunto quién promueve esta violencia contra el colectivo trans... Ah sí, si es Trump y la internacional fascista cuya representación en España es Vox (y basura humana como Ayuso)

Es lo de siempre, unos señalan y otros ejecutan. Y ambos son igualmente culpables.
5 K 69
Dakaira #4 Dakaira
#2 los analfabetos funcionales (y aquí hay muchísimos, puedes identificarlos por frases estelares como: "hay que respetar al que piensa diferente" "ahora todo es fascista" "tenemos otra sensibilidad" etc)

Siempre hubo, siempre habrá. Y lo más gordo de todo es que se creen ellos librepensadores, libres de toda mácula ideológica y un extraña sensación de posesión absoluta de la razón que se eleva por encima de la emoción.

Una historia interesante patria. Creo…   » ver todo el comentario
2 K 33
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Nada que ver aquí, circulen
8 K 56
GeneWilder #3 GeneWilder *
#1 ¿A quién habrán votado?
1 K 20
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv *
#1 Lo que hay que ver es como están tus compañeras, coño. Menudas cabecitas deben tener.
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menéame