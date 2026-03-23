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Dos mujeres, a juicio por dar dos palizas a un menor transexual: "Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña"
La víctima, de 17 años, sufrió dos agresiones en Villaverde y Usera (Madrid) en junio y octubre de 2020, motivadas por su "identidad sexual"
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#2
shake-it
*
Me pregunto quién promueve esta violencia contra el colectivo trans... Ah sí, si es Trump y la internacional fascista cuya representación en España es Vox (y basura humana como Ayuso)
Es lo de siempre, unos señalan y otros ejecutan. Y ambos son igualmente culpables.
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#4
Dakaira
#2
los analfabetos funcionales (y aquí hay muchísimos, puedes identificarlos por frases estelares como: "hay que respetar al que piensa diferente" "ahora todo es fascista" "tenemos otra sensibilidad" etc)
Siempre hubo, siempre habrá. Y lo más gordo de todo es que se creen ellos librepensadores, libres de toda mácula ideológica y un extraña sensación de posesión absoluta de la razón que se eleva por encima de la emoción.
Una historia interesante patria. Creo…
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#1
Javi_Pina
Nada que ver aquí, circulen
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#3
GeneWilder
*
#1
¿A quién habrán votado?
1
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#5
Sergio_ftv
*
#1
Lo que hay que ver es como están tus compañeras, coño. Menudas cabecitas deben tener.
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Es lo de siempre, unos señalan y otros ejecutan. Y ambos son igualmente culpables.
Siempre hubo, siempre habrá. Y lo más gordo de todo es que se creen ellos librepensadores, libres de toda mácula ideológica y un extraña sensación de posesión absoluta de la razón que se eleva por encima de la emoción.
Una historia interesante patria. Creo… » ver todo el comentario