Donald Trump arremete contra las “encuestas fake” tras su peor dato de aprobación de toda la historia [ENG]

El presidente Donald Trump convirtió este jueves una oleada de malas encuestas en su última batalla política, cargando contra las “encuestas falsas” y amenazando con emprender acciones legales, mientras los sondeos mostraban que su aprobación pública caía a su nivel más bajo hasta ahora. En una serie de publicaciones en Truth Social, Trump acusó a los principales medios de comunicación y a las empresas de sondeos de publicar deliberadamente encuestas sesgadas para perjudicar a su presidencia.