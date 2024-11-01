edición general
Donald Trump arremete contra las “encuestas fake” tras su peor dato de aprobación de toda la historia [ENG]

El presidente Donald Trump convirtió este jueves una oleada de malas encuestas en su última batalla política, cargando contra las “encuestas falsas” y amenazando con emprender acciones legales, mientras los sondeos mostraban que su aprobación pública caía a su nivel más bajo hasta ahora. En una serie de publicaciones en Truth Social, Trump acusó a los principales medios de comunicación y a las empresas de sondeos de publicar deliberadamente encuestas sesgadas para perjudicar a su presidencia.

#3 Grahml
Aquí listado de los medios que publican encuestas y no le gustan a Trump:

- The New York Times
- ABC News
- NBC News
-CBS News
-CNN
-MSNBC
-Fox News
-The Wall Street Journal


Pocos medios se libran al parecer. Está incluso Fox.News.

De ahí su miedo al impeachment de noviembre.
6
#6 Sr.No
#3 lo de Fox News o WSJ es duro :palm:

Queda algún medio generalista más que no esté en la lista?
1
#11 comadrejo
#6 Tiene pinta que para sacarlo de la poltrona al final del mandato a antes se va a montar como mínimo un carnaval y mas ahora con la milicia esa de cuatreros que está asesinando población.
2
#12 Sr.No
#11 con suerte se estrella en las mid-term y le montan un impeachment.
0
#15 comadrejo
#12 Predigo como mínimo circo.... lo que no me atrevo es a estimar es el número de muertos que este evento producirá.
0
#3 Connect
#3 La legislatura de Trump está demostrando que este tío en pocos meses es capaz de hacer mucho. Para noviembre quedan nada menos que 10 meses. Para Trump como se puede ver, una eternidad, un mundo.

Antes tiene tiempo de annexionarse Groenlandia o acabar del todo con Gaza, y cualquier barbaridad más que se le ocurra. Y por el camino hacer algo que cambie la oportunidad opinión de los votantes o impedir que ciertos electorados no puedan votar.

Con este tío no se puede dar nada por seguro. Para noviembre quedan 10 meses. Esas encuestas quedarán caducadas mucho antes.
2
#1 elGude
Dice que es fake y los gilipollas de sus fans se lo tragan.
2
#2 Sr.No
#1 es la caradura hecha verbo: no publica las estadísticas oficiales, no publica los papeles de Epstein, se inventa datos cuando le sale de los santísimos pero resulta que las encuestas son fake. Mienten todos menos él.
2
#5 elGude
#2 básicamente, esto es el fascismo.
2
#7 Sr.No
#5 imagino que para decir todas esas tonterías sin reírte o sentir una vergüenza literalmente mortal, no queda otra.
1
#9 azathothruna
Yo creo que si se las cree.
Por eso suspendera elecciones de algun modo :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :take: :take: :take: :take: :take:
1
#14 ostiayajoder
#9 yo tambien lo creo....

Estas midterm no se si le dara tiempo, pero no va a haber mas. Eso si lo tengo claro.
0
#8 PerritaPiloto
Cuando una información no le favorece siempre son fake news.
0
#13 Nasser
Si no te gusta el mensaje hay que matar al mensajero, lo habitual del Fascio
0
#4 aruleno
La llantina diaria de naranjito.
0

