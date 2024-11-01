Donald Trump arremete contra las “encuestas fake” tras su peor dato de aprobación de toda la historia [ENG]

El presidente Donald Trump convirtió este jueves una oleada de malas encuestas en su última batalla política, cargando contra las “encuestas falsas” y amenazando con emprender acciones legales, mientras los sondeos mostraban que su aprobación pública caía a su nivel más bajo hasta ahora. En una serie de publicaciones en Truth Social, Trump acusó a los principales medios de comunicación y a las empresas de sondeos de publicar deliberadamente encuestas sesgadas para perjudicar a su presidencia.
- The New York Times
- ABC News
- NBC News
-CBS News
-CNN
-MSNBC
-Fox News
-The Wall Street Journal
Pocos medios se libran al parecer. Está incluso Fox.News.
De ahí su miedo al impeachment de noviembre.
Queda algún medio generalista más que no esté en la lista?
Antes tiene tiempo de annexionarse Groenlandia o acabar del todo con Gaza, y cualquier barbaridad más que se le ocurra. Y por el camino hacer algo que cambie la oportunidad opinión de los votantes o impedir que ciertos electorados no puedan votar.
Con este tío no se puede dar nada por seguro. Para noviembre quedan 10 meses. Esas encuestas quedarán caducadas mucho antes.
Por eso suspendera elecciones de algun modo
Estas midterm no se si le dara tiempo, pero no va a haber mas. Eso si lo tengo claro.