Donald Trump, acelerador de un nuevo orden mundial con sede en Pekín

En China se ha visto durante cuatro días un conjunto de alianzas que pretenden ser una alternativa a EE.UU. y Occidente. La política aislacionista de Donald Trump y su guerra comercial son el principal motor de ese potencial bloque alternativo.
Que China vaya a ser la 1º potencia mundial no es sorpresa para nadie. Solo están acelerando los pasos.
Los resultados que obtiene son los lógicos.
No sé si hace esa estrategia a propósito o es que no piensa.
Como dices, es decadencia generara desde el propio EEUU.
En la foto de dictadores del nuevo orden mundial, falta Trump.
En Cuba todo el mundo sabe que hay una dictadura.
Hay que salir ya de estas.
