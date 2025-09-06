edición general
Donald Trump, acelerador de un nuevo orden mundial con sede en Pekín

En China se ha visto durante cuatro días un conjunto de alianzas que pretenden ser una alternativa a EE.UU. y Occidente. La política aislacionista de Donald Trump y su guerra comercial son el principal motor de ese potencial bloque alternativo.

abesito
Están aprovechando la decadencia de EE.UU., y los lameculos de sus "aliados" occidentales a las órdenes de su amo para meter goles y tomar ventaja.

Que China vaya a ser la 1º potencia mundial no es sorpresa para nadie. Solo están acelerando los pasos.
cunaxa
La estrategia de EEUU estaba clara en el anterior mandato de Trump y en este: se lleva bien con Rusia y China, con los que solo tiene buenas palabras y se lleva fatal con la UE y aliados como Canadá, Brasil o India.
Los resultados que obtiene son los lógicos.
No sé si hace esa estrategia a propósito o es que no piensa.
Como dices, es decadencia generara desde el propio EEUU.
capitan__nemo
Agente krasnov es un doble agente, el agente chu
Macnulti_reencarnado
El nuevo orden mundial gobernado por dictadores. Todo bien.
RoterHahn
#4
En la foto de dictadores del nuevo orden mundial, falta Trump. :-D
Macnulti_reencarnado
#5 juraría que Trump fue elegido democráticamente por la mayoría de votantes estadounidenses, pero puedo estar equivocado.
lobotomico2
#9 Y Chavez (de votantes venezolanos)
Macnulti_reencarnado
#13 si, y el Diaz Canelo, con el 99.9999999% de los votos. Que por cierto, también está por allí a ver si repela algo.
lobotomico2
#16 Nadie (internacional) dudo de la legitimidad de Chavez en las primeras elecciones que gano.

En Cuba todo el mundo sabe que hay una dictadura.
cunaxa
#4 De bien nada. Pero es lo que hay. En Canadá o la UE no hemos podido elegir que EEUU nos ataque como nos está atacando. Ha sido cosa suya.
Macnulti_reencarnado
#7 que tomen medidas. Para eso les pagamos.
cunaxa
#10 jajajajajaja
Macnulti_reencarnado
#11 disfruta lo votado.
jacm
#4 Así es al menos desde la Edad del Bronce.
Hay que salir ya de estas.
lobotomico2
Miras a un lado y horror, miras al otro, y mas horror.
omega7767
en esa foto, parece una foto de un doble de Putin totalmente. Igual no confia su vida
