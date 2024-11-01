edición general
La disrupción de la consultoría: cuando el conocimiento se automatiza

Un artículo en Reuters, «AI sets up Kodak moment for global consultants«, está siendo muy comentado en diversos foros profesionales. El artículo explica cómo la consultoría vive una disrupción tan rápida y estructural, que amenaza con hacer obsoleto el modelo de negocio que la ha sostenido durante décadas. La inteligencia artificial está erosionando el valor diferencial de las grandes consultoras como Accenture, Deloitte, PwC, KPMG o McKinsey, que durante años vendieron conocimiento empaquetado

Robus #3 Robus
La inteligencia artificial está erosionando el valor diferencial de las grandes consultoras como Accenture, Deloitte, PwC, KPMG o McKinsey

Para que luego digan que la IA no beneficia a la humanidad... :roll:
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#3 Pues ni tan mal, efectivamente...
ur_quan_master #4 ur_quan_master
"el modelo de negocio que la ha sostenido durante décadas"


¿ Se refiere a cobrar disparates por no hacer nada?
#1 doppel *
una nueva tecnología que deja obsoletas a muchas empresas... lo de siempre.
#2 doppel
enrique, ya no te necesitamos. Dedicate a la poesía.
#5 doppel *
#_4 la burocracia también hace exactamente eso: cobrar por no hacer nada
