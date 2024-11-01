Una discusión entre compañeras termina en juicio: le ofrecieron 1.000 euros por reconocer los hechos pero la trabajadora llevó a Mercadona a los juzgados y ganó

Mercadona tendrá que abonar 60.000 euros a la trabajadora como indemnización por el cese, después de que los magistrados consideraran poco creíble el relato aportado por dos excompañeras que la señalaban como responsable de los hechos.
| etiquetas: mercadona , trabajo
Incluso a las mujeres con cancer las acosan para que se vayan, está en programas de televisión en portugal
Pero bueno a denunciar la secta le llamaremos conspiración para que Juan Roig siga destruyendo proveedores, esclavizando gente
Pero lo que si es verdad es que sus condiciones laborales (economicas y turnos) son las mejores del sector y mejoran con la empresa. Mercadona es de las pocas empresas que mantiene el pacto social de repartir con sus trabajadores a medida que mejoran las condiciones de la empresa. Si eso lo hiciesen mas empresas España sería muy diferente.