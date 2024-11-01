edición general
Una discusión entre compañeras termina en juicio: le ofrecieron 1.000 euros por reconocer los hechos pero la trabajadora llevó a Mercadona a los juzgados y ganó

Mercadona tendrá que abonar 60.000 euros a la trabajadora como indemnización por el cese, después de que los magistrados consideraran poco creíble el relato aportado por dos excompañeras que la señalaban como responsable de los hechos.

NPCMeneaMePersigue
#3 tu en cambio lo perdiste, si esto es lo mejor que sabes hacer, ChatGPT te quita el bocata pronto
2
NPCMeneaMePersigue
Te venden que suben salarios y cosas bonitas pero realmente es una secta, incluso si escalas en la empresa vigilan con quien vas fuera del trabajo
2
UsuarioXY
#1 muy bien chicos, ya te has ganado el bocata de chopped de hoy.
2
NoMeVeas
#1 jijiji, esta claro, libertad para reinstaurar el antiguo contrato de servidumbre ya!!! Que se habrán creído los plebeyos.
0
BlackDog
#1 Como que te siguen fuera del trabajo? :tinfoil: contexto?
0
NPCMeneaMePersigue
#7 Cuando escalas, cuando subes de posición, te siguen fuera del trabajo a ver con quien te reunes, acoso, persecución

Incluso a las mujeres con cancer las acosan para que se vayan, está en programas de televisión en portugal

Pero bueno a denunciar la secta le llamaremos conspiración para que Juan Roig siga destruyendo proveedores, esclavizando gente
0
aldeca77
#1 +100.000 empleados ¿tu crees que es el paraiso? Claro que tienen problemas, buenas decisiones, malas decisiones, decisiones justas, decisiones injustas, buen ambiente, mal ambiente etc. que son +100.000 personas trabajando cada día eso es mas que todos los habitantes en muchas ciudades.
Pero lo que si es verdad es que sus condiciones laborales (economicas y turnos) son las mejores del sector y mejoran con la empresa. Mercadona es de las pocas empresas que mantiene el pacto social de repartir con sus trabajadores a medida que mejoran las condiciones de la empresa. Si eso lo hiciesen mas empresas España sería muy diferente.
0
unocualquierax
Yo, además, interpondría una denuncia por acusación falsa.
1
Mosquitón
#2 Exactamente eso estaba pensando. Los dos que la denunciaron, ¿qué pasa con ellos?
2

