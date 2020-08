El Fenómeno Mercadona en Salvados  

Soy abogado laboralista y llevo 12 años defendiendo a trabajadores de mercadona. La relacion que tiene Mercadona con sus trabajadore es de tipo autoritario. He sido jefe de tienda durante mas de 20años y desde la sociedad el trato de los trabajadores es esquisito, pero los trabajadores sufren represion a la hora de actuar y de pensar. La relacion con mercadona era muy buena hasta que tuve que coger una baja. Cuando fui al medico de la mutua este me giró la pantalla del ordenador y pude leer: "para Mercadona no se conceden bajas"