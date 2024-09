Publicado hace 1 hora por brisk a the-sentinel-intelligence.com

No les importa lo productivos que seamos. No les importa lo creativos que seamos. Definitivamente no les importa nuestra salud. Sólo les importa una cosa: obligar a los cuerpos calientes a regresar a los edificios de oficinas para detener el apocalipsis del sector inmobiliario comercial.