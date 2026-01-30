edición general
8 meneos
34 clics
Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante

Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante

Primera dimisión. Apenas unas horas después de que este diario desvelase que al menos un miembro del gobierno de Luis Barcala (la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez), junto a una alto cargo municipal y un arquitecto del Ayuntamiento de Alicante habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas, se produjo la primera renuncia a un cargo. Ha sido la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que llegó al c

| etiquetas: barcala , alicante , vpo
6 2 0 K 94 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 94 actualidad
Andreham #1 Andreham
¿Van a devolver la vivienda al sorteo o asumen la casa como finiquito?
3 K 34
#2 Barriales *
Si saber de que partidos son, me juego el gaznate!!!!.
Son de la organización de delincuencia organizada pepetarra.
1 K 19
hazardum #4 hazardum
Le ha cegado el amor a su familia, 2 hijos y un sobrino :troll:

No voy a defender estas cosas, porque son delitos, pero si por ejemplo aquí alguien tuviera un cargo que le permita hacer chanchullos, seguramente en su familia tendría una presión de cojones, para que enchufen a tal en un puesto, o le toque algo, etc, es decir, los políticos son unos chanchullas, pero mucha gente si tuviera ese puesto puede que hiciera lo mismo.

En cualquier caso, no solo debe dimitir, si no tendrá que tener las responsabilidades de dicho fraude.
0 K 8
AndresEl_Lanas #3 AndresEl_Lanas
Y encima tiene cojones que dimite, no es que la echen, no, dimite. Puta banda.
0 K 7

menéame