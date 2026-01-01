edición general
Diez tesis sobre la nueva era

El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el comienzo de una nueva era. Nuestro “mundo de ayer”, por decirlo con Stefan Zweig, ha terminado. Kaputt. Conviene darse cuenta lo antes posible. Hemos entrado en una nueva fase histórica, cuyas características son, naturalmente, aún inciertas. Intentaré esbozar sus contornos a partir de diez tesis.

Por suerte, nada perdura. Hitler y sus mierdas no duraron ni 10 años. Zanahorio y su caterva pasarán. Dejarán todo arrasado pero el mundo seguirá. A este impresentable no le queda mucho de vida, esa es mi esperanza.

Algunos mucho más importantes que él dejaron un legado importante que se desvaneció al poco tiempo.
Trump solo nos ha abierto los ojos. Lo que hace ahora sin ningún disimulo lo lleva haciendo EEUU y GB siglo y medio. Recordemos que los primeros 49.000 muertos de Gaza son con Biden lo mismo que los primeros 150.000.000.000 de la guerra con Rusia, y que Israel lleva senta años pasandose las resoluciones de la ONU por el forro, con o sin sionistas.
