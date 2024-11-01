edición general
78 meneos
811 clics
Dick Van Dyke, actor de 'Mary Poppins': "No he hecho nada bien para cumplir 100 años y, si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado más"

Dick Van Dyke, actor de 'Mary Poppins': "No he hecho nada bien para cumplir 100 años y, si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado más"

Continúa así en el podio como una de las figuras vivas más longevas del cine estadounidense, solo por detrás de Eva Marie Saint, la mítica coprotagonista de 'Con la muerte en los talones'. "Dos meses... Sería gracioso si no lo lograra cumplir 100 años (...) No he hecho nada bien para cumplir 100 años y, si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado más. Y es frustrante porque no sé qué hice bien. Aparte de mi esposa Arlene, no hice nada bien".

| etiquetas: dick , van , dyke , mary , poppins , actor , emmy , 100 , años
43 35 0 K 385 ocio
14 comentarios
43 35 0 K 385 ocio
Comentarios destacados:      
skaworld #4 skaworld
Esta gente es la que da vidilla a la porra necrológica.
5 K 61
perogrullobrrr #1 perogrullobrrr
Interesante sinceridad
4 K 46
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Pues yo creo que es por bailar. Bailando haces ejercicio físico, te obligas a concentrarte (sobre todo si haces bailes coreografiados, como hacía este señor), suele ser una herramienta de socialización, es divertido, etc. Muchos de los puntos que ahora se ponen como básico para vivir más y mejor.

Además, siempre ha sido un señor delgado, seguro que lleva una buena alimentación.
4 K 44
#5 Leclercia_adecarboxylata *
Esto da esperanzas al meneante que fuma y/o come bolsas de doritos mientras se rasca el hipogastrio inferior en su sofá y paga la donación mensual de 50 euros al gimnasio de su barrio sin dinero de sobra para comprar yogures La Fageda.
3 K 42
#6 ivasar
#5 hay mecenas del arte, y mecenas del deporte. Yo soy de los segundos :hug:
5 K 68
Tarod #13 Tarod
#5 A medias. como él bien dice si lohubiese sabido se hubiese cuidado más. Vivir más y viivr mejor sobre todo.
0 K 9
#2 rafeame
Ojalá lo consiga. Betty White se quedó a las puertas de los 100.
2 K 28
el_Tupac #11 el_Tupac
#2 y con un sobrepeso considerable, pero que bien cantaba con esa voz tan grave...
1 K 22
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#11 Barry Betty al carajo :-P
0 K 11
Kichito #10 Kichito
En español se llamaría Pene De Pene.
2 K 27
#9 baronluigi *
Resolvió muchos crímenes, junto con su hijo.

youtu.be/wFw_gbvy2mQ
youtu.be/2hUmUUh07og
1 K 17
antesdarle #3 antesdarle
Bueno para tener un Bafta algo bien has hecho :troll:
0 K 9

menéame