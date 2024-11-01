Dick Van Dyke, actor de 'Mary Poppins': "No he hecho nada bien para cumplir 100 años y, si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado más"

Continúa así en el podio como una de las figuras vivas más longevas del cine estadounidense, solo por detrás de Eva Marie Saint, la mítica coprotagonista de 'Con la muerte en los talones'. "Dos meses... Sería gracioso si no lo lograra cumplir 100 años (...) No he hecho nada bien para cumplir 100 años y, si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado más. Y es frustrante porque no sé qué hice bien. Aparte de mi esposa Arlene, no hice nada bien".