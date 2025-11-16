edición general
25 meneos
104 clics
Derrumbe en mina del Congo deja más de 70 muertos

Derrumbe en mina del Congo deja más de 70 muertos  

Un impactante video captó el momento exacto en que una ladera colapsa sobre decenas de mineros en Kawama, en la provincia de Lualaba, República Democrática del Congo. El derrumbe provocó una tragedia de gran magnitud en una mina artesanal. Según las autoridades locales, un enorme deslizamiento de tierra sepultó a los trabajadores y dejó al menos 70 personas fallecidas. Los equipos de rescate temen que la cifra aumente, ya que varios mineros continúan atrapados.

| etiquetas: congo , kawama , mina , derrumbe
21 4 0 K 246 actualidad
2 comentarios
21 4 0 K 246 actualidad
devilinside #1 devilinside
He visto las imágenes esta mañana y acojonaba
1 K 26
enochmm #2 enochmm
Cada vez que nos opongamos a la minería en nuestro país del "primer mundo" recordemos las condiciones en las que trabajan en otros países.
0 K 11

menéame