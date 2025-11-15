Rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros

"Si hace tres años todos hubiesen dicho la verdad sobre la mina de Cerredo, quizás no habrían muerto cinco paisanos en marzo". Lo dice Enrique Ramón Martínez, de 55 años. El 25 de agosto de 2022 sobrevivió a un accidente en la explotación, cuando quedó sin frenos el camión en el que bajaba carbón que la empresa Combayl había extraído sin permiso del sexto piso. Su compañero perdió la vida. Enrique sufrió la amputación de una pierna y años de dolor y rabia, luchando por recuperarse.