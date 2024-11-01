Derribo de un Su-25 ucraniano captado en un impactante vídeo grabado a bordo [ENG]

Una cámara montada en el extremo del ala de un avión de apoyo aéreo cercano Su-25 Frogfoot de la Fuerza Aérea Ucraniana grabó la dramática desaparición de la aeronave, después de que, según se informa, fuera alcanzada por un misil aire-aire de largo alcance ruso. No es la primera vez en el conflicto ucraniano que vemos la destrucción de un avión de combate a tan corta distancia. Sin embargo, tras la confirmación de la muerte del piloto por parte de las autoridades ucranianas, las imágenes son un triste recordatorio de los enormes riesgos a los
Incluso en la SGM, que se derribaba con ametralladoras y cañones, una gran parte de los derribados ni se coscaron de que estaban en la mira del enemigo.
A mí me llamó mucho la atención ver a la fuerza aérea israelí sobrevolando Teherán durante semanas y que no se viera ningún derribo, porque otra cosa no, pero sistemas de defensa aérea Irán debiera tener mucho.
Como se dice, hecha la ley, hecha la trampa. La mejor manera de que no te derriben es que no te disparen y para que no te disparen lo mejor es que no te fijen y para ello, lo mejor es que no te detecten y esto se consigue de muchas maneras:
- Pasivas: volando bajo, buscando que te tapen los obstáculos del terreno, pegándote a naves civiles como les gusta a los israelíes.
- Activos: interferencias, señuelos, pinturas que absorben las ondas, geometría del avión (ojo a esto que suele
Pues mira, llevaba 400 y pico salidas de combate ... así que tan mal no lo debía hacer. No aguanta un F-16 ni la cuarta parte de las salidas en los escenario que se mueve el SU-25.
Precisamente en Top Gun: Maverick, en la escena final, nos muestran la perfectamente creíble escena donde el F-18 Super Hornet de Hangman derriba a un Sukhoi Su-57 de quinta generación sin que el malvado piloto comunista se entere de nada.
Vale que el F-18 sale entre la bola de fuego del Su-57, haciendo ver que el lanzamiento del misil se produjo a cien metros en vez de a cien kilómetros, pero eso son detalles sin importancia.
es.wikipedia.org/wiki/Vympel_R-37
El alcance de los radares de cazas contra aviones en vuelo de baja altitud se reduce drásticamente, situándose usualmente entre 15 y 30 millas náuticas (aprox. 25-55 km) debido a la curvatura terrestre y el enmascaramiento del terreno. Aunque los radares modernos AESA (como en el F-15C o Su-30) tienen alcances nominales de cientos de kilómetros, su efectividad baja drásticamente por debajo del horizonte radar, limitando la detección.
El alcance de un misil aire-aire se
Es curioso que se envie esto hoy, cuando Ucrania ha publicado un video del ataque a 11 aviones militares rusos en su aeropuerto:
x.com/TuiteroMartin/status/2016441281765888013
Y por fuentes rusas se ha confirmado HOY el derribo de un Su34 cerca de la isla de las serpientes con la muerte de los dos pilotos rusos.
x.com/CasetaBosque/status/2016598862773801200