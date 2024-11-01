Derribo de un Su-25 ucraniano captado en un impactante vídeo grabado a bordo [ENG]

Una cámara montada en el extremo del ala de un avión de apoyo aéreo cercano Su-25 Frogfoot de la Fuerza Aérea Ucraniana grabó la dramática desaparición de la aeronave, después de que, según se informa, fuera alcanzada por un misil aire-aire de largo alcance ruso. No es la primera vez en el conflicto ucraniano que vemos la destrucción de un avión de combate a tan corta distancia. Sin embargo, tras la confirmación de la muerte del piloto por parte de las autoridades ucranianas, las imágenes son un triste recordatorio de los enormes riesgos a los