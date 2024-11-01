Denuncian a una discoteca de Córdoba por cobrar a hombres y dejar entrar gratis a las mujeres: "Son objeto de reclamo"

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dir. Gral. de Igualdad de la Junta de Andalucía contra una discoteca de la capital cordobesa "por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro", lo que ha calificado de "prácticas discriminatorias y publicidad sexista". Facua advierte de que "la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes no responde a criterios objetivos".