Denuncian a una discoteca de Córdoba por cobrar a hombres y dejar entrar gratis a las mujeres: "Son objeto de reclamo"

Denuncian a una discoteca de Córdoba por cobrar a hombres y dejar entrar gratis a las mujeres: "Son objeto de reclamo"

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dir. Gral. de Igualdad de la Junta de Andalucía contra una discoteca de la capital cordobesa "por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro", lo que ha calificado de "prácticas discriminatorias y publicidad sexista". Facua advierte de que "la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes no responde a criterios objetivos".

27 comentarios
Comentarios destacados:        
#2 Tailgunner
Joder, cuando yo era joven eso ya se hacía y era bastante frecuente, parece que han descubierto el fuego los de facua... :popcorn:
#4 encurtido
#2 Venía a decir lo mismo. Y más normal aun es que los porteros intentaran mantener cierta proporcionalidad hombres/mujeres, no dejando entrar a grupos de hombres. Si no, se podían ganar el título de "campo de nabos" y perder cierto glamour o tener peleas con más frecuencia.
#7 Tronchador.
#4 Lo de las peleas no es por el % de sexos si no por la calidad de la clientela.
Aokromes #10 Aokromes
#2 #4 es ilegal hace años hacerlo, antes no lo era.
#19 espartino
#10 Exacto lo que ayer era normal hoy está feo

x.com/bertrandmyd/status/2022073893528514799
Aokromes #21 Aokromes
#19 antes era feo, ahora es ilegal.
#23 espartino
#21 ¿que ley y articulo de la misma se esta vulnerando que no existía antes?
antesdarle #27 antesdarle
#4 claro, tantos gorilas en un mismo lugar sin hembras es un campo de minas :troll:
josde #14 josde
#2 Incluso las daban un vale para una consumición gratis.
ur_quan_master #18 ur_quan_master
#2 Antes los chistes de Arévalo hacían gracia.
#26 sorecer
#2 Hay muchas cosas de aquellos años. Si le agarrabas el culo a una chica en una discoteca, o te partía el hocico la pareja o amigo o solo se escuchaban risotadas. El segurata se reía entre ellos.

Tampoco estaba contemplado el tema del cambio de opinión durante el acto, por lo menos judicialmente hablando. A nadie le castigaron por violación porque durante el acto ella dijese que no y el no parase. Y muchas más cosas.. Cuando yo era joven por lo menos...

Ya ves, las cosas cambian..
#1 Febrero2027
No se cómo no denuncia el Ministerio de Igualdad
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#11 El objetivo de que las mujeres entren gratis es atraer hombres que paguen entrada e incluso les paguen consumiciones a esas mujeres.

Por tanto, sí, estás usándolas como reclamo.

Y no estás usando su talento, su profesionalidad o sus cualidades intelectuales, estás usando que tienen tetas y culo, y eso atrae a los hombres.
Trigonometrico #13 Trigonometrico
#12 Tú estás insultando a las mujeres.

Estás diciendo que las mujeres solo interesan para follar.
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#13 En todo caso estaría insultando a los hombres que lo ven así ¿no?

Yo estoy diciendo que les dejan entrar gratis por una cosa muy concreta. En ningún sitio digo que sea lo único que tienen de interés.
DaniTC #16 DaniTC
#12 sí, y también se cogía el coche porque "yo controlo". O se contrataba a personas con acondroplasia porque son muy graciosos. La sociedad avanza.
Gotsel #5 Gotsel *
Empoderadas, pero bien que entran! Nosajodio..
#6 pirat
No se denuncia que también hay infinitamente más metros lineales de oferta de ropa para chicas
#8 Lusco2
#6 Pero tienen el impuesto rosa
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Aquí podremos estar de acuerdo feminazis y pollaheridas.

Por un lado, es cosificar a las mujeres y tratarlos como un mero objeto decorativo.
Por otro, es darles un privilegio que no tienen los hombres.

¡Abracémonos y hagámonos unas pajillas (sin mariconadas) para celebrarlo!
Trigonometrico #11 Trigonometrico
#3 No es cosificar a las mujeres que entren gratis, nadie las está llamando putas ni nada similar.

Nadie las está tratando como objeto decorativo si entran gratis.
Si pones una actuación de Shaquira, no es que entre gratis, es que encima le pagas. No se puede insultar a las mujeres que entran gratis a una discoteca, eso sí que es cosificarlas.

Es darles un privilegio que no tienen los hombres, cierto.
Pero es que las mujeres y los hombres nunca han sido iguales, el feminismo miente.
#20 espartino *
#3 :hug: :hug: :hug: si, pero gritando fuerte "nohomo", no quiero que haya malentendidos o malas interpretaciones.
#25 Comorr
Pero si esta hecho con perspectiva.
Privilegios para ellas por encima del de ellos.
Exactamente lo Mismo que hace el gobierno, y los jueces... Y están dando por culo hace decadas.

Repite conmigo la perspectiva de género es machismo
Kamillerix #22 Kamillerix
Cuando se ponían tontos con esa discriminación, mis amigas se daban la vuelta conmigo... :-D
#17 mariopg
lo qu demuestra que se va a la discoteca a ver si se folla
#9 sliana
No en serio? El invento del siglo, como no se les ha ocurrido antes? No se, alla por la edad media... No habría discotecas, supongo.
