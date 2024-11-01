Denuncian a una discoteca de Córdoba por cobrar a hombres y dejar entrar gratis a las mujeres: "Son objeto de reclamo"

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dir. Gral. de Igualdad de la Junta de Andalucía contra una discoteca de la capital cordobesa "por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro", lo que ha calificado de "prácticas discriminatorias y publicidad sexista". Facua advierte de que "la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes no responde a criterios objetivos".
Tampoco estaba contemplado el tema del cambio de opinión durante el acto, por lo menos judicialmente hablando. A nadie le castigaron por violación porque durante el acto ella dijese que no y el no parase. Y muchas más cosas.. Cuando yo era joven por lo menos...
Ya ves, las cosas cambian..
Por tanto, sí, estás usándolas como reclamo.
Y no estás usando su talento, su profesionalidad o sus cualidades intelectuales, estás usando que tienen tetas y culo, y eso atrae a los hombres.
Estás diciendo que las mujeres solo interesan para follar.
Yo estoy diciendo que les dejan entrar gratis por una cosa muy concreta. En ningún sitio digo que sea lo único que tienen de interés.
Por un lado, es cosificar a las mujeres y tratarlos como un mero objeto decorativo.
Por otro, es darles un privilegio que no tienen los hombres.
¡Abracémonos y hagámonos unas pajillas (sin mariconadas) para celebrarlo!
Nadie las está tratando como objeto decorativo si entran gratis.
Si pones una actuación de Shaquira, no es que entre gratis, es que encima le pagas. No se puede insultar a las mujeres que entran gratis a una discoteca, eso sí que es cosificarlas.
Es darles un privilegio que no tienen los hombres, cierto.
Pero es que las mujeres y los hombres nunca han sido iguales, el feminismo miente.
Privilegios para ellas por encima del de ellos.
Exactamente lo Mismo que hace el gobierno, y los jueces... Y están dando por culo hace decadas.
Repite conmigo la perspectiva de género es machismo