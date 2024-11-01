edición general
Deloitte reembolsará dinero al gobierno de Australia tras usar IA en un informe de 440.000 dólares

Deloitte realizará un reembolso parcial al gobierno de Australia por un informe de $440,000 que contenía varios errores, después de reconocer que utilizó inteligencia artificial generativa para ayudar a redactarlo.

manbobi #5 manbobi
#0 Albanese es el primer ministro de Australia, no el estado de Albania
2 K 34
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 Pues ya no puedo editar :-S
0 K 16
Macadam #1 Macadam *
Ni revisión posterior por parte de Deloitte, anda que...
1 K 22
#2 CosaCosa
#1 si conocieras como trabajan las consultorios, no te sorprendería tanto.

Becarios haciendo trabajos para los que no están cualificados y trabajando por encima de lo que sus recursos permiten.

Pero e! Que este año han ganado nosecuantos millones mas y pueden seguir pagando a los accionistas mas y mas
3 K 45
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Todo el mundo sabe que las consultoras usan HW especializado para sus informes.  media
1 K 25
arturios #3 arturios
Lo bonito no es que Albania reciba un reembolso, sino que lo añadiese a una lista negra para que jamás de los jamases trabajase para la administración de dicho país, y si se pudiera, para ninguno de Europa, o del mundo mundial puestos a pedir.
1 K 21
TikisMikiss #6 TikisMikiss
Contratar algo a una cutreconsultora de estas es de estar muy desesperado. Caras, calidad mierdera, con mil niveles que tiene cada uno que quedarse con su parte del pastel, encareciendo el producto. Es lo más cutre de todo el mundo empresarial.
0 K 8

