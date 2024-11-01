Deloitte reembolsará dinero al gobierno de Australia tras usar IA en un informe de 440.000 dólares

Deloitte realizará un reembolso parcial al gobierno de Australia por un informe de $440,000 que contenía varios errores, después de reconocer que utilizó inteligencia artificial generativa para ayudar a redactarlo.
| etiquetas: deloitte , albania , inteligencia artificial
Becarios haciendo trabajos para los que no están cualificados y trabajando por encima de lo que sus recursos permiten.
Pero e! Que este año han ganado nosecuantos millones mas y pueden seguir pagando a los accionistas mas y mas
Todo el mundo sabe que las consultoras usan HW especializado para sus informes.