Las defensas de Europa ante un ataque de EEUUpor Groenlandia  

Donald Trump ha anunciado aranceles del 25 % contra ocho países europeos como respuesta a su oposición a la anexión forzosa de Groenlandia. En este vídeo "El viejo Continente" analiza el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, el riesgo de una invasión de Groenlandia y cómo podría reaccionar Europa ante Trump. Exploramos el poder militar comparado, el papel del artículo 42.7 del Tratado de Lisboa y las posibles medidas económicas y diplomáticas de la UE para defenderse.️