La defensa del fiscal general ataca “las inferencias” de la UCO y los agentes aseguran: “No hacemos investigaciones prospectivas”, provocando risas en la sala  

“Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas” ha respondido el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, -lo que ha provocado algunas risas en la sala, a la que habían acudido algunos fiscales en apoyo de García Ortiz-. (...) Agentes de la Guardia Civil admiten que no están seguros de que fuera el fiscal general quien filtró el correo, pero mantienen la sospecha de que fue él