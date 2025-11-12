La defensa del fiscal general ataca “las inferencias” de la UCO y los agentes aseguran: “No hacemos investigaciones prospectivas”, provocando risas en la sala  

“Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas” ha respondido el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, -lo que ha provocado algunas risas en la sala, a la que habían acudido algunos fiscales en apoyo de García Ortiz-. (...) Agentes de la Guardia Civil admiten que no están seguros de que fuera el fiscal general quien filtró el correo, pero mantienen la sospecha de que fue él
Cuando hay un asesinato se investiga a todos los conocidos de la víctima o a aquellos de los que hay indicios?
Y es conocido que había más gente con acceso a ese correo que podría haberlo filtrado.
Y esos periodistas han dicho que su fuente no es El FGE.
Y estamos donde estamos después de una instrucción bastante anómala por parte del juez instructor… pero eso también podemos ignorarlo ya que el objetivo es tumbar al gobierno.
Solo se investiga a la que da los titulares más jugosos.
El FGE es culpable de revelar un secreto que no era un secreto y que mucha más gente puede haber filtrado.
Y también es irrelevante todo lo que pasaba por esas fechas con los bulos de MAR y el PP, y la nota de prensa para desmentirlo y que ese email fuese un tema de mucho interés no importa.
El FGE tiene que haberlo filtrado para poder intentar tumbar al gobierno.
La moción de censura ya si eso otro día.
Segundo, las cosas no son de determinada manera porque tú lo digas.
Tienen que ser indicios suficientes. Para tí lo son. Para mí no.
Ya veremos qué dice la justicia.
Será por motivos. Pero dudo que te importen.
Sí, había millones de sospechosos haciendo eso.
Pero, lo que es definitivo, no se con que cara de cemento lo obviais, las fechas no cuadran. La filtracion fue mucho antes.
-Pues mire...
-(Mierda)
Jugar sabemos todos.
Y aquí no pasa nada, mañana cada uno a seguir trabajando en su puesto.
Estado de derecho.
Que ya ves tú, como si no fuera un nido de déspotas nietos del franquismo que ejercen por y para el capital y los poderosos.
Pero jodo defender tamaña vergüenza
Y encima, como plus, los agentes de la UCO admitiendo que se comete un delito porque le piden que vuelquen una parte y copian todo