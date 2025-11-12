edición general
La defensa del fiscal general ataca “las inferencias” de la UCO y los agentes aseguran: “No hacemos investigaciones prospectivas”, provocando risas en la sala

La defensa del fiscal general ataca “las inferencias” de la UCO y los agentes aseguran: “No hacemos investigaciones prospectivas”, provocando risas en la sala  

“Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas” ha respondido el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, -lo que ha provocado algunas risas en la sala, a la que habían acudido algunos fiscales en apoyo de García Ortiz-. (...) Agentes de la Guardia Civil admiten que no están seguros de que fuera el fiscal general quien filtró el correo, pero mantienen la sospecha de que fue él

vídeo , investigación prospectiva , uco , fiscal general
Asimismov
Nada más prospectivo que buscar delitos donde no los hay.
20
denocinha
#1 Aunque así fuese, ¿cómo podrían saber que no los había antes de investigarlos?
0
Khanbaliq
#8 Con los PPrecog.
9
Asimismov
#8 porque cuando hay luz, aparecen las sombras y con tu comentario me asombras.
2
Find
#8 Para investigar a alguien se necesitan indicios reales, no vale con "a mí me parece"
6
denocinha
#14 Lo de que se filtre un correo confidencial después de que alguien lo haya pedido de urgencia no es un indicio, es luchar contra la ultraderecha
0
TetraFreak
#17 pero sin indicios sobre una persona concreta, debes investigar a todos los que tienen acceso, no al que al te que parezca basado en un móvil delictivo que te sacas del culo.
3
denocinha
#33 De verdad te crees eso?

Cuando hay un asesinato se investiga a todos los conocidos de la víctima o a aquellos de los que hay indicios?
0
denocinha
#39 lee #43, anda.
0
Ovlak
#43 Se investiga a todos los que estuvieron en el lugar y hora de la muerte.
0
denocinha
#47 Gracias
0
Ovlak
#17 Efectivamente. Si la filtración fue un indicio por sí mismo, eso hubiera justificado investigar a los cientos de personas con acceso a dicho correo (que es lo que el jefe de la UCO ha tildado como "investigación prospectiva"), no sólo a uno.
2
ahoraquelodices
#8 Lo absurdo de este caso es que haya llegado hasta donde ha llegado cuando está claro que la supuesta filtración ya era conocida por varios periodistas antes de la fecha en que se acusa al fiscal de haberla filtrado y cuando hay decenas de personas que pueden haberlo hecho.
7
denocinha
#19 De eso nada. Tenían información, pero no tenían el correo. ¿O te crees que no lo habrían publicado si lo tuviesen?
1
ahoraquelodices
#20 Al menos dos periodistas han declarado, como testigos, que tuvieron acceso al correo antes que el Fiscal General.
Y es conocido que había más gente con acceso a ese correo que podría haberlo filtrado.
3
denocinha
#28 Por eso hubo que esperar a que lo tuviese el FGE para que apareciera en los medios
2
ahoraquelodices
#30 porque, según los periodistas, lo publican cuando su fuente les da el visto bueno para que lo publiquen.
Y esos periodistas han dicho que su fuente no es El FGE.

Y estamos donde estamos después de una instrucción bastante anómala por parte del juez instructor… pero eso también podemos ignorarlo ya que el objetivo es tumbar al gobierno.
4
denocinha
#37 Pues lo publicaron justo a tiempo. Vaya puntería. Con estos periodistas estamos bien cubiertos.
1
Niltsiar
#30 Tu carencia de lógica básica es fascinante... sigue porfa.
0
denocinha
#55 Dónde falla?
0
Penrose
#19 Llegó a los periodistas por magia potagia.
0
ahoraquelodices
#36 no, llegó porque alguna de las decenas de personas que tenían acceso al email lo filtraron.
Solo se investiga a la que da los titulares más jugosos.
2
denocinha
#40 Lee #32, anda
0
ahoraquelodices
#49 a ver, si está claro que quieres creer lo que quieres creer. Y el usuario al que enlazas también. Ya habéis decidido que es culpable y la sentencia o cualquier contradicción o duda es irrelevante.
El FGE es culpable de revelar un secreto que no era un secreto y que mucha más gente puede haber filtrado.
Y también es irrelevante todo lo que pasaba por esas fechas con los bulos de MAR y el PP, y la nota de prensa para desmentirlo y que ese email fuese un tema de mucho interés no importa.
El FGE tiene que haberlo filtrado para poder intentar tumbar al gobierno.

La moción de censura ya si eso otro día.
2
denocinha
#52 Estás repitiendo el argumentario, pero no estás contradiciendo lo que he dicho
0
ahoraquelodices
#53 no, claro, el hilo que sigues es una posibilidad. La que muchos quieren creer. Pero como prueba de culpabilidad está muy cogido por los pelos… son solo conjeturas por ahora.
0
denocinha
#54 Hay más pruebas de que el FGE es culpable que contra la manada de Pamplona o Alfonso Basterra, por ejemplo.
0
ahoraquelodices
#56 no hay ni una prueba. Solo hay indicios cogidos por los pelos en los que algunos creéis con fe ciega… y deseáis que sean suficientes para que el juez lo declare culpable
0
denocinha
#58 Primero, se puede condenar por indicios.

Segundo, las cosas no son de determinada manera porque tú lo digas.
0
ahoraquelodices
#59 yo opino. Tu también. Las cosas tampoco son de una determinada manera porque tú lo digas.

Tienen que ser indicios suficientes. Para tí lo son. Para mí no.
Ya veremos qué dice la justicia.
0
denocinha
#60 Condenaron a la manada de Pamplona con la declaración de la denunciante. Sin pruebas?
0
monsterboy
#8 Se refiere a que con 400 sospechosos solo se centren en uno. Y a que cuando tienes a muchos testigos directos que le dan coartada, los desestimes. O a que busques pruebas fuera de los plazos que se investigan. O a que…

Será por motivos. Pero dudo que te importen.
3
denocinha
#31 En el que pidió de urgencia, obligando a salir del fútbol con nocturnidad a un subordinado, elaboró una nota de prensa coordinada con la publicación de la información en medios mientras se extralimitaba en sus funciones para "combatir un bulo", de manera que casualmente incluía la "confesión" del novio de la Ayuso.

Sí, había millones de sospechosos haciendo eso.
1
monsterboy
#32 El bulo estaba publicado y, ciertamente, era un bulo. Y la confesion era cierta.

Pero, lo que es definitivo, no se con que cara de cemento lo obviais, las fechas no cuadran. La filtracion fue mucho antes.
2
denocinha
#34 Pero aún no te has enterado de que tenían el contenido pero no el correo?
0
Eukherio
#1 A ver, lo que ha hecho la UCO aquí es de risa, y no solo por lo de coger a discreción todo lo que encuentren y después, en teoría, cribar. La frase de solo el fiscal general tiene el dominio de toda la acción de la Fiscalía. para justificar que no contemplasen otros sospechosos es completamente ridícula. Toda filtración de la fiscalía solo puede ser atribuida al fiscal general porque es el jefe, aunque decenas de personas tengan acceso a los mismos archivos. Qué suerte para los que quieran filtrar algo en el futuro allí, que tienen garantizada la inocencia automática ya que solo pueden acusar a su jefe.
14
monsterboy
#13 Luego al juez que procesó este caso se le filtró material del fiscal, pero ahí ya no había ningún responsable. Vaaaaya la casualidad!
3
Cuñado
-¿Otras personas como cuáles?
-Pues mire...
-(Mierda)
14
Find
#4 Tal cual. Mucha vergüenza ajena
5
kkculopis
#4 Aún esta sonando la hostia que le ha dado en todos los morros, jaja
5
ewok
#4 Y no es el caso.
0
Mandri20
Pues nada, Feijó es el máximo responsable de la catástrofe de la DANA porque Mazón es un subordinado suyo.

Jugar sabemos todos.
6
monsterboy
Había tantos sospechosos, que decidimos que solo uno podía ser el culpable.

Y aquí no pasa nada, mañana cada uno a seguir trabajando en su puesto.

Estado de derecho.
5
Joan_Pikutara
¡Puta mierda de delincuentes uniformados!
4
Cuñado
Igual es un sesgo, pero... ¿a nadie más le parece que los policías y guardias civiles tienen como un acento propio?
4
monsterboy
#6 Y unos aires también.
1
montaycabe
#6 Y un lenguaje. "El individuo se persono en las dependencias...."
0
ewok
#38 Yo persueno, tú persianes...
0
cKr1
Lo de Balas es dantesco. Tremendo inútil.
4
cosko
#3 No veo yo que haya sido un inútil
1
Asmode0
#3 depende de a quien le preguntes. El PP diría tremendo útil.
0
cosko
No se dan cuenta del daño producido a las instituciones que se manifiesta en el hecho de que se llegue al extremo de que sea humorístico esa sentencia.
3
kinnikuman
#16 Bueno si coló lo de M. Rajoy en los papeles de Bárcenas...
0
XtrMnIO
La UCO siempre ha sido una excelente unidad de la GC, hasta que los de Partido de los Pijos empezaron a corromperlo.
2
jorgeesc
Vergonzoso...va a haber limpiezas tras esto?
3
monsterboy
#7 El PSOE ya ha pactado con el PP para que no sea.
1
DebaclesEverywhere
#7 espera sentado
0
fjcm_xx
Han cortado la respuesta que hace la letrada luego, que es muy buena, aunque le corrige el juez.
1
MadalenaBrava
Valiente vergüenza y ridículo absoluto en el que están dejando a la justicia en este país.
Que ya ves tú, como si no fuera un nido de déspotas nietos del franquismo que ejercen por y para el capital y los poderosos.
Pero jodo defender tamaña vergüenza
1
JanSolo
Vergüenza, ridiculo, corrupcion. A mi me parece que estos calificativos se quedan cortos después de lo que acabo de ver. La UCO acaba de perder todo el crédito que le quedaba en 87 segundos.
1
Tumbadito
Yo no sé cómo sale la UCO de este desprestigio, pero menos sé cómo sale de esta incapacidad reconocida ante ciertos procesos internos necesarios para realizar peritajes, cuidado que de esta sentencia (y de lo que se desprenda de ella) pueden depender muchas causas.

Y encima, como plus, los agentes de la UCO admitiendo que se comete un delito porque le piden que vuelquen una parte y copian todo
1

menéame