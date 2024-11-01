La decisión de Trump que puede comenzar una guerra [CAT]

Entre las órdenes ejecutivas de mayor impacto global firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay una que ha pasado casi desapercibida. A principios de este año, Trump otorgó unilateralmente a las empresas que cotizan en el mercado de valores de los Estados Unidos el derecho a violar los tratados internacionales en el extranjero, socavando así un sistema que Estados Unidos ayudó a crear y aumentando la probabilidad de un conflicto militar en los próximos años.Específicamente, comenzar la minería offshore.