Dan una paliza a uno de los implicados en el robo en el cementerio de Torrero y destierran a sus familias
Del robo cometido hace dos semanas en el cementerio zaragozano la Policía Nacional ha recuperado una tonelada del material robado
cementerio de torrero zaragoza
,
robo tumbas
#4
Enésimo_strike
Algunos se han quedado en la edad de cobre.
4
K
55
#6
txutxo
#4
Muy adelantado me parece.
0
K
7
#1
alcama
Sus primeras declaraciones: "Que me den un piso"
4
K
30
#3
loborojo
Por un momento he leído desentierran en lugar de destierran.
Zombies en Zaragoza
1
K
26
#2
Sr_Atomo
Con lo del destierro he de suponer que los culpables son también gitanos, por lo que me pregunto qué sentido tiene el robar tumbas de gitanos en vez de tumbas de payos, cuyos familiares van a darte menos problemas (y no, no pone nada en la noticia de que los supuestos culpables no supieran de quiénes eran esas tumbas).
1
K
26
#5
powernergia
#2
Supongo que en las tumbas de payos hay mucho menos que robar que en las tumbas de los gitanos.
www.eldiario.es/andalucia/pasaporte/fotogaleria-cementerio-gitano-sevi
4
K
42
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
