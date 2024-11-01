edición general
Un cura intentó vender las puertas de su iglesia en Valladolid por Wallapop

Una puerta, del siglo XVI, de estilo barroco... y que abre la iglesia de Ventosa de la Cuesta, un pequeño pueblo de Valladolid, de apenas 110 habitantes. Así rezaba el anuncio, publicado en Wallapop por el cura del pueblo, que vendía las puertas del templo por 390 euros. Tal y como informa elDiario.es, se trata de la puerta de la iglesia en la que se cree que está enterrado el escultor Alonso Berruguete, cuyos restos se buscaron hace unos años a través de un georradar.

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Hemos regalado a la iglesia católica la mayor parte de nuestro patrimonio histórico artístico. A medida que las iglesias se vayan vaciando, lo irán malvendiendo al mejor postor.

Nuestros hijos y nietos nos maldecirán por ello.
#3 Sammy_Jankis
#2 Nuedtros hijos estarán ocupados bailando haciendo Tiktoks.
#4 kaos_subversivo
#2 hemos no, fue Aznar. El mayor ladron de la democracia
Tx4 #7 Tx4
#4 Hay por ahí un tal Borbón emérito que creo, lo supera.
#8 Mustela
#4 Bueno, se votó mucho por Aznar, es evidente, dada la deriva de F. González hacia el liberalismo. De ahí a que actualmente compartan tantas cosas.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Ya habrá vendido alguna cosita mas y ya solo le quedan las puertas.
#1 mrM4
Curita paga la coca ¡primer aviso!
#5 mariopg *
primates deshaciéndose del patrimonio cultural
luego son estos los patriotas
