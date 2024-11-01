Un cura intentó vender las puertas de su iglesia en Valladolid por Wallapop

Una puerta, del siglo XVI, de estilo barroco... y que abre la iglesia de Ventosa de la Cuesta, un pequeño pueblo de Valladolid, de apenas 110 habitantes. Así rezaba el anuncio, publicado en Wallapop por el cura del pueblo, que vendía las puertas del templo por 390 euros. Tal y como informa elDiario.es, se trata de la puerta de la iglesia en la que se cree que está enterrado el escultor Alonso Berruguete, cuyos restos se buscaron hace unos años a través de un georradar.