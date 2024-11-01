edición general
La cumbre del clima de Brasil concluye que las corporaciones deberán pagar multas cuando causen al planeta un daño irreversible que lo haga inhabitable

Hacer inhabitable el planeta y acabar definitivamente con la existencia de muchas especies, incluida la humana, dejará de salir gratis y tendrá importantes consecuencias económicas para las corporaciones. Este es el principal pacto al que se ha llegado en la última cumbre del clima, la COP30, celebrada en Brasil y clausurada ayer domingo. “Hay motivos para el optimismo: cuando se carguen el planeta [todas esas corporaciones y multinacionales] tendrán que pagar”, explica a El Mundo Today la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Comentarios destacados:    
SerVicius #5 SerVicius
Creo que no soy el unico que entro aqui echando bilis...
Golazo de emt.
4 K 58
Cehona #8 Cehona
Le van a decir a EE.UU. e Israel lo que es el derecho Internacional.
Si quieren el petróleo venezolano, lo robaran en vez de comprarlo.
Como han hecho en tantos paises...
Y si hay contaminación, que soplen el resto de paises.
1 K 25
colipan #2 colipan
Papel mojado como el orden internacional
1 K 21
#4 pcmaster
Los multarán cuando el mundo sea inhabitable, claro.

Y entonces ya dará igual, porque el mundo será inhabitable.
:palm:
0 K 16
Malinke #10 Malinke
Que nunca pagarían y el daño y nunca lo sufrirían.
Sin coña, el daño va a ir de abajo hacia arriba, ya está yendo, y la gente con dinero causante del problema será a la última que les llegue el problema.
La clase política que calla a este problema, también les acabará llegando, más tarde que a nosotros, pero mucho antes que a los de arriba.
0 K 11
#7 omega7767 *
si claro si, ahora si que va.

Si tras la cumbre de Rio en Brazil de 1992 (que aún recuerdo y con esperanza) no se hizo nada, en 2025 se seguirá sin hacer nada.

Hoy leíamos que se espera que el consumo de petróleo siga subiendo hasta 2050!!!!!!

Gracias EEUU, seguís siendo el mayor cancer del mundo.
0 K 11
Derko_89 #9 Derko_89
#7 Para el 2050 buena parte del consumo de petróleo se usará para extraer petróleo :shit:
0 K 10
#6 Maldito
A ver cómo demuestras jurídicamente lo de "irreversible".
0 K 10
#1 AlexGuevara
Sí, claro, claro...
0 K 7
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 No sobreviviremos para cobrarla.
1 K 27

