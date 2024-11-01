La cumbre del clima de Brasil concluye que las corporaciones deberán pagar multas cuando causen al planeta un daño irreversible que lo haga inhabitable

Hacer inhabitable el planeta y acabar definitivamente con la existencia de muchas especies, incluida la humana, dejará de salir gratis y tendrá importantes consecuencias económicas para las corporaciones. Este es el principal pacto al que se ha llegado en la última cumbre del clima, la COP30, celebrada en Brasil y clausurada ayer domingo. “Hay motivos para el optimismo: cuando se carguen el planeta [todas esas corporaciones y multinacionales] tendrán que pagar”, explica a El Mundo Today la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Golazo de emt.
Si quieren el petróleo venezolano, lo robaran en vez de comprarlo.
Como han hecho en tantos paises...
Y si hay contaminación, que soplen el resto de paises.
Y entonces ya dará igual, porque el mundo será inhabitable.
Sin coña, el daño va a ir de abajo hacia arriba, ya está yendo, y la gente con dinero causante del problema será a la última que les llegue el problema.
La clase política que calla a este problema, también les acabará llegando, más tarde que a nosotros, pero mucho antes que a los de arriba.
Si tras la cumbre de Rio en Brazil de 1992 (que aún recuerdo y con esperanza) no se hizo nada, en 2025 se seguirá sin hacer nada.
Hoy leíamos que se espera que el consumo de petróleo siga subiendo hasta 2050!!!!!!
Gracias EEUU, seguís siendo el mayor cancer del mundo.