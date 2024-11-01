edición general
Cultivador de soja de Illinois votó a Trump para fastidiar a China con los aranceles: ahora China no compra su soja [Ing]

Albers dijo que votó por Donald Trump para presidente, con la esperanza de que arreglara lo que Albers consideraba una relación comercial injusta con los mercados extranjeros. Sigue creyendo en la creación de nuevos mercados nacionales y entiende que los aranceles traerían consigo trastornos. Pero tras las pérdidas del año pasado, dijo que ha sentido el coste de primera mano. «La realidad es que, aunque entonces dije: "Quiero que esto suceda, y sé que va a doler, y que vamos a tener que ceder un poco", bueno, ahora duele», dijo.

Arkhan #5 Arkhan
¿Quien iba a decir que tocarle los cojones a mi mejor cliente iba a desembocar en perder sus compras?

De verdad, que no acabo de entender cómo funcionan las cabezas de personas que son supuestamente inteligentes.
Ishkar #8 Ishkar
#5 Es literalmente esto  media
woody_alien #9 woody_alien
#5 Es la definición perfecta del Idiota que decía el Dr. Cipolla en su estudio sobre la estupidez humana. Idiota, aquel que perjudica a otros sin obtener un beneficio por ello o incluso saliendo perjudicado a su vez.
Milmariposas #4 Milmariposas
Es un "¿Qué hay de lo mío?" de manual. De manual de tontolculo trumpero, digo.
Mangione #15 Mangione
Propongo fundar los Premios Darwin Políticos...
#1 Suleiman
No entiendo el problema, ya sabia que iba a"doler", debe ser normal para el. Y que tenga paciencia porque esto no solo sera el primer año.
Dragstat #7 Dragstat
#1 normal para él y para todos los que suelen votar en base al odio. Deciden su voto en base a joder al vecino, aunque le toque a uno mismo una parte.
themarquesito #11 themarquesito
Esto es lo que comúnmente se llama "votantes de baja o nula información"
1 K 28
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#11 Que suele ser un eufemismo de "votantes de bajo o nulo intelecto".
#20 cajadecartonmojada
Los leopardos comen caras, no soja.
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Que le fucken mucho por el asshole con una cane rajada.
Raziel_2 #3 Raziel_2
Si exportaba soja y China ha dejado de comprársela, ¿Porque no la vende en USA? ¿Acaso no puede competir en el mercado doméstico?

Que llame a Donald que seguro que se lo apaña.
tommyx #21 tommyx
Es lo que tiene votar por joder a los otros
Bapho #17 Bapho *
Por gente como esta están sufriendo y muriendo personas por todas partes incluido su pais.
Tengo sentimiento encontrados, por un lado no le deseo mal a nadie, por otro alguna consecuencia y pago de responsabilidad debería haber.
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Eres tonto Simón y no tienes solución (Radio futura)
#19 Jesusor
Idioooootaaaa
#14 pirat
Aquí vamos a ver a muchos torpees así después de hacer entrar a los tontoos y vagoos.
#16 JotaMcnulty
Se llena esta pocilga de portadas con: votante de Trump no se qué no se cuanto y ahora no se qué no se cuantos.

Pero cuando hay un okupa jodiendo a alguien o cuando pegan una paliza de muerte a alguien por un iphone esto se llena de: es un suceso, es un caso aislado, irrelevante, sensacionalista

Ya sabéis a donde os podéis ir. Lo sabéis muy bien. No lo digo para que no me reportéis pero ya sabéis donde las moscas van.
glynch #18 glynch
Es lo esperado. Un presidente payaso e inculto que lanza mensajes simplones y erróneos dirigidos a votantes incultos.
#10 Mataq
Esto debe ser mentira. Ya en el primer gobierno del trum china había puesto en problemas a los agricultores de soja.

O sea, los aranceles eran lo esperable y más esperable aún era la respuesta de china dejando de comprar soja. Un cultivado de soja en usa no sabía eso?
suppiluliuma #13 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Esos americanos idiotas se creían que podrían salir impunes de fastidiar a su mejor cliente!
También Zazis de MNM: ¡Noooooooooooooo! ¡Es tan injusto que la UE imponga sanciones económicas a Rusia sólo por ponerse a invadir Ucrania, en contra de los deseos de la UE! ¡Menuda locura!
#22 Jesusor
#13 ¿Pero qué dices?. Acuéstate, anda.
