Cultivador de soja de Illinois votó a Trump para fastidiar a China con los aranceles: ahora China no compra su soja [Ing]

Albers dijo que votó por Donald Trump para presidente, con la esperanza de que arreglara lo que Albers consideraba una relación comercial injusta con los mercados extranjeros. Sigue creyendo en la creación de nuevos mercados nacionales y entiende que los aranceles traerían consigo trastornos. Pero tras las pérdidas del año pasado, dijo que ha sentido el coste de primera mano. «La realidad es que, aunque entonces dije: "Quiero que esto suceda, y sé que va a doler, y que vamos a tener que ceder un poco", bueno, ahora duele», dijo.
| etiquetas: trump , aranceles , illinois , agricultores , soja , china
De verdad, que no acabo de entender cómo funcionan las cabezas de personas que son supuestamente inteligentes.
Que llame a Donald que seguro que se lo apaña.
Tengo sentimiento encontrados, por un lado no le deseo mal a nadie, por otro alguna consecuencia y pago de responsabilidad debería haber.
Pero cuando hay un okupa jodiendo a alguien o cuando pegan una paliza de muerte a alguien por un iphone esto se llena de: es un suceso, es un caso aislado, irrelevante, sensacionalista
Ya sabéis a donde os podéis ir. Lo sabéis muy bien. No lo digo para que no me reportéis pero ya sabéis donde las moscas van.
O sea, los aranceles eran lo esperable y más esperable aún era la respuesta de china dejando de comprar soja. Un cultivado de soja en usa no sabía eso?
También Zazis de MNM: ¡Noooooooooooooo! ¡Es tan injusto que la UE imponga sanciones económicas a Rusia sólo por ponerse a invadir Ucrania, en contra de los deseos de la UE! ¡Menuda locura!