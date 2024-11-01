Cultivador de soja de Illinois votó a Trump para fastidiar a China con los aranceles: ahora China no compra su soja [Ing]

Albers dijo que votó por Donald Trump para presidente, con la esperanza de que arreglara lo que Albers consideraba una relación comercial injusta con los mercados extranjeros. Sigue creyendo en la creación de nuevos mercados nacionales y entiende que los aranceles traerían consigo trastornos. Pero tras las pérdidas del año pasado, dijo que ha sentido el coste de primera mano. «La realidad es que, aunque entonces dije: "Quiero que esto suceda, y sé que va a doler, y que vamos a tener que ceder un poco", bueno, ahora duele», dijo.