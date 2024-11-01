edición general
Las cuentas racistas de Vox: cada "africano" le debe a España 148.000 euros

Esta es su simulación: “Empieza a trabajar inmediatamente, con 18 años, y cobra el salario medio para un hombre africano durante toda su vida laboral: 20.060 euros. Trabaja ininterrumpidamente hasta los 66 años, cuando se jubila y cobra la correspondiente pensión. Fallece con 90 años. A lo largo de todo el ciclo de vida, su contribución neta total es de -158.044 euros”.

nereira #8 nereira *
Trabaja ininterrumpidamente hasta los 66 años

48 años cotizados, ningún dirigente de Vox llegará a esas cifras
#12 Leon_Bocanegra
#8 ni sumando las cotizaciones de todos
#18 concentrado
#8 Y olvida el perfil de muchos trabajadores africanos: "trabajan 12 horas al días bajo un plástico, en el que duermen, haga frío o calor. Su salario no se acerca ni por asomo al salario mínimo y si hay una inspección deben salir corriendo para que el empresario, mayormente votante de VOX, no sea sancionado". Los supermercados se llenan de fresas, aguacates, aceitunas y otros productos que el empresario dice haber recogido con sus manos. Esa parte Abascal no quiere verla.
#1 kaos_subversivo
Incluyen los canarios? O de geografia van tan cortos como de matemáticas?
#5 F.c.r
#1 Y Ceutíes y Melillenses ...
calde #9 calde
#5 Y Abascal, qué? Cuánto nos debe él después de tanto chiringuito y fundaciones opacas de las que cobra desde que se metió a político vender patrias?

Me da que es un poquito más...
#21 F.c.r *
#9 Dios mío, lo que hay que escuchar... Que poca fe tienen algunos, que sepáis, que este señor, ha hecho la mili :troll: se levanta todos los días a las seis de la mañana a recoger fresas o aceitunas "jijiji":troll: , que en el verano, con la calor, se pone a echar hormigón y lo que le echen... Por favor, tengamos un poquito de miramiento, cuando hablamos del mayor zángano, mamarracho, que ha criado la España actual y fijate que el listón de zánganos y parásitos esta alto con toda la morralla pepesuna, voxera y sociata..
#10 kaos_subversivo
#5 también también
Metabarón #2 Metabarón
Qué putada para Ndongo...
HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿incluyen los desmanes de los moros que trajo Franco?
#13 detectordefalacias
Los africanos son seres superiores que viven 6 años más de media parece ser. Y, por lo visto, si eres Español y cobras lo mismo las matemáticas cambian para que no debas nada

Que esto sea la tercera fuerza del país da pena...
#16 khalil
#13 Los negros viven más años, pero es sólo por joder.
#17 detectordefalacias
#16 ¡Serán cabrones!
Agita el puño conmigo
#7 Cuchifrito
Que las cuentas sirven igual para cualquier pobre de mierda sea de donde sea eh. Mirad todo lo que nos debéis putos pobres!
#15 doppel
China para los chinos
Yorga77 #4 Yorga77
Y los miembros de box tres millones de euros 40 kilos de oro, y una operación de esterilización con una tijeras de podar..... y un perrete uno que se llame Canelo. :troll:
XtrMnIO #19 XtrMnIO
El vago paguitas en un par de meses ya le debe eso a España.
alfre2 #6 alfre2
Qué gran idea!! Pues cuando los africanos calculen cuánto le debemos nosotros tras décadas de colonialismo y explotación, si les da por pasar raya y hacer una resta…
Javi_Pina #11 Javi_Pina
Cuanto dinero le debe VOX a Irán?
unlugar #20 unlugar
El artículo repite que son cálculos simplistas. También son populistas. Los típicos cálculos que se hacen para que el resultado sea el que quieres que te salga, que resulte facilito de entender para las mentes débiles y que generen memes (Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet) de manera que el cuñado de turno pueda asimilarlo y soltarlo. Y luego ve a explicarle algo que está más allá de su capacidad e interés de mermado.
Andreham #14 Andreham
Osea que cada africano en toda su vida nos "cuesta" lo mismo que un diputado de Vox cada 2 meses?
