Cuando las personas con seguro privado ya no pueden pagar sus primas [DEU]

Las cotizaciones al seguro médico obligatorio (GKV) no solo aumentarán en 2026, sino que también serán considerablemente más caras para quienes tienen seguro médico privado. Alrededor del 60 % de los asegurados privados verán un aumento en sus primas mensuales el próximo año, una media del 13 %.

Comentarios destacados:    
El modelo de Sanidad Pública que tenemos (¿teníamos?) en nuestro país le da mil vueltas a estos modelos "publico-privados", es una puta vergüenza que estemos permitiendo su desguace por parte de políticos corruptos y traidores
#7 De los políticos te lo puedes esperar, porque van a lo que van. Lo verdaderamente vergonzoso, es la mezquindad de quienes legitiman el latrocinio con su voto. Como si fuera necesario ser algún tipo de genio para no ver qué consecuencias traerá aplicar políticas de libre mercado a la atención sanitaria.
Pues se joden y bailan.

Lo vimos en el COVID
Próximamente en españistán.
Yo nombraria a Trumpo Emperador Supremo y Eterno.
#2 esto es Alemania
traducción:

Las cotizaciones al seguro médico obligatorio (GKV) no solo aumentarán en 2026, sino que también serán considerablemente más caras para quienes tienen seguro médico privado. Alrededor del 60 % de los asegurados privados verán un aumento en sus primas mensuales el próximo año, una media del 13 %. Se espera que más compañías de seguros médicos privados sigan el ejemplo durante el próximo año. Esto está causando dificultades a muchos asegurados. El Centro de Atención al Consumidor de…   » ver todo el comentario
(continua)

Quienes necesiten asistencia, según lo define la legislación social, pueden recibir un subsidio gubernamental para el coste de su póliza de seguro médico privado (PKV). Con la documentación correspondiente, este subsidio puede reducir las primas a la mitad. Si una aseguradora médica privada se niega a implementar un cambio de póliza, los afectados pueden presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo de PKV. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) revisa si la…   » ver todo el comentario
Es que un seguro es un negocio.
Se trata de aprovecharte de la necesidades de la gente para ganar dinero.

Esa cadena de egoísmos es lo bonito de la sociedad capitalistas. Como decía Adam Smith.

Es bello ver una sociedad donde todos intentan sacarse el dinero unos a otros.
El modelo del Ayuso y el PP, volverte mas miserable mientras le dan tu dinero a la Quiron i cia para poder tener un maseratti mientras te mueres de una apendicitis o en una residencia de ancianos con Covid.

Te lo mereces, por votarles y si no les votas , por no salir a quemar el pais para que dejen de tomarte el pelo.
Disfruten lo votado
Llevo unos años viviendo y trabajando en Alemania y el seguro público de salud es un desastre. Cada poco tiempo incrementan el porcentaje que cobran para el Krankenversicherung (seguro de salud) y el Pflegeversicherung (seguro de asistencia) que se cobran juntos como parte del seguro médico público(GKV).

Cuando una persona tiene unos ingresos anuales superiores a 66.150EUR/año (según 2025) tiene la opción cambiarse al seguro privado que para las personas que no tengan problemas graves es…   » ver todo el comentario
