Cuando las personas con seguro privado ya no pueden pagar sus primas [DEU]

Las cotizaciones al seguro médico obligatorio (GKV) no solo aumentarán en 2026, sino que también serán considerablemente más caras para quienes tienen seguro médico privado. Alrededor del 60 % de los asegurados privados verán un aumento en sus primas mensuales el próximo año, una media del 13 %.
Lo vimos en el COVID
Las cotizaciones al seguro médico obligatorio (GKV) no solo aumentarán en 2026, sino que también serán considerablemente más caras para quienes tienen seguro médico privado. Alrededor del 60 % de los asegurados privados verán un aumento en sus primas mensuales el próximo año, una media del 13 %. Se espera que más compañías de seguros médicos privados sigan el ejemplo durante el próximo año. Esto está causando dificultades a muchos asegurados. El Centro de Atención al Consumidor de… » ver todo el comentario
Quienes necesiten asistencia, según lo define la legislación social, pueden recibir un subsidio gubernamental para el coste de su póliza de seguro médico privado (PKV). Con la documentación correspondiente, este subsidio puede reducir las primas a la mitad. Si una aseguradora médica privada se niega a implementar un cambio de póliza, los afectados pueden presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo de PKV. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) revisa si la… » ver todo el comentario
Se trata de aprovecharte de la necesidades de la gente para ganar dinero.
Esa cadena de egoísmos es lo bonito de la sociedad capitalistas. Como decía Adam Smith.
Es bello ver una sociedad donde todos intentan sacarse el dinero unos a otros.
Te lo mereces, por votarles y si no les votas , por no salir a quemar el pais para que dejen de tomarte el pelo.
Cuando una persona tiene unos ingresos anuales superiores a 66.150EUR/año (según 2025) tiene la opción cambiarse al seguro privado que para las personas que no tengan problemas graves es… » ver todo el comentario