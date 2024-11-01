Cuando Juan Carlos I entregó el Sáhara a Marruecos para afianzar su llegada al trono

Los documentos históricos desclasificados apuntalan la teoría de que el exmonarca se aseguró el apoyo de EEUU para suceder a Franco a cambio de la entrega de los territorios ocupados al pueblo saharaui.
El rey Juan Carlos estuvo dispuesto a ceder Melilla y dotar a Ceuta del estatuto de ciudad internacional
-Gibraltar.
-Las colonias: América, Filipinas, Cuba..
-El Sáhara.
A veri si con un poco de suerte pierden Cataluña y el País Vasco... Habrá que buscar un negociete que les interese....
Por que sera?