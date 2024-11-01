edición general
Cuando Juan Carlos I entregó el Sáhara a Marruecos para afianzar su llegada al trono

Cuando Juan Carlos I entregó el Sáhara a Marruecos para afianzar su llegada al trono

Los documentos históricos desclasificados apuntalan la teoría de que el exmonarca se aseguró el apoyo de EEUU para suceder a Franco a cambio de la entrega de los territorios ocupados al pueblo saharaui.

tul #1 tul
toma indivisibilidad de apaña, cuando es para llenarle el bolsillo a los fachos mayores se puede obviar.
ehizabai #4 ehizabai
#1 España reconoció la divisibilidad de su territorio y el derecho de autodeterminación en el Tratado Santa María-Calatrava por el que reconoció la independencia de México, territorio constitucional español, en 1836.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Y menos mal que se conformaron con el Sáhara ...

www.ceutatv.com/articulo/politica/el-rey-juan-carlos-estuvo-dispuesto-

El rey Juan Carlos estuvo dispuesto a ceder Melilla y dotar a Ceuta del estatuto de ciudad internacional
#7 tierramar *
Otro ejemplo de como los ricos y poderoso gobiernan para su beneficio personal, aún a costa de meter a un país en una guerra. Como ahora intentan los mandatarios europeos para su propio beneficio (puertas giratorias, negocios con empresas armamentisticas,...) meternos en una guerra. O las politicas del PP que están costando una riada de muertes. Es vital votar a partidos no corruptos que se preocupan por la gente.
pitercio #2 pitercio
No, si el que es traidor...
a69 #3 a69
Los Borbones pasarán a la historia como los que desmembraron España:
-Gibraltar.
-Las colonias: América, Filipinas, Cuba..
-El Sáhara.

A veri si con un poco de suerte pierden Cataluña y el País Vasco... Habrá que buscar un negociete que les interese....
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 Las "excolonias" -aun aceptando el termino que seria discutible- estan practicamente todas en la mierda
Por que sera?  media
