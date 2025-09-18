edición general
A Coruña: multas de hasta 200 euros para quien escuche música en el móvil en el taxi o el bus

El Ayuntamiento de A Coruña aprueba este mes de septiembre de forma definitiva su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Entre las novedades destacadas, llama la atención la inclusión de sanciones específicas para mejorar la convivencia en el transporte público. A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, escuchar música o vídeos en el teléfono móvil sin auriculares, o utilizando altavoces portátiles, estará sancionado con una multa de 200 euros. La medida busca garantizar la comodidad y el respeto entre pasajeros.

13 comentarios
joffer #1 joffer
Me parece bien. Incluiría la playa.
Doisneau #3 Doisneau
#1 De momento es algo local, hay que pelear por generalizarlo,todo lo relativo al ruido en este pais es una locura.
#11 BoosterFelix *
#1 Hombre, digo yo que la falta de educación no es escuchar el móvil, es obligar a los demás a escucharlo. Es como cuando la gente súper-vip, súper-civilizada y súper-educada de por aquí ordena un strike contra mí porque, no contenta con su derecho de no leer mis comentarios o artículos, quiere obligar a los demás a no leerlos tampoco.
#9 asgard_gainsborough
Será buena noticia cuando no solo sea sancionable, sino que además empiecen a sancionar de verdad. Que ya me huelo yo cómo va a quedar eso.
#13 diprosio
#9 ¿Quién no se cruza todos los días con policías locales en el transporte público?
Gry #4 Gry
Mientras sigas pudiendo tocar la gaita en vivo. :troll:
carakola #6 carakola
Eso merece latigazos como mínimo.
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
La multa ha de ser proporcional al valor artístico de la música. No es lo mismo que te obliguen a escuchar La oreja de Van Gal que a Krzysztof Komeda.
Vodker #2 Vodker *
Ya hera ora, como dijo Manolo.
#7 wendigo
Hostias... En el bus vale... ¿Pero en el taxi? xD

Saludos
kinz000 #10 kinz000
#7 Pues a los taxistas tb deberían impedirles molestar a sus clientes con la bazofia que me tocó el otro día con el puto reguetón de mierda.
Olepoint #5 Olepoint
Lo de siempre, muchas leyes son por falta de educación, pero luego le preguntas al personal y TODOS SON MUY EDUCADOS.

La ley antihumos/antitabaco es otro ejemplo flagrante de una ley debido a la puta mala educación del personal.

PD.: A ver, no digas que eres educado si eres de los que aparcan en el vado que solicitaste al ayuntamiento...
#8 kondnado
Educando a base de hostias. ¿No hay otra forma?
