A Coruña: multas de hasta 200 euros para quien escuche música en el móvil en el taxi o el bus

El Ayuntamiento de A Coruña aprueba este mes de septiembre de forma definitiva su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Entre las novedades destacadas, llama la atención la inclusión de sanciones específicas para mejorar la convivencia en el transporte público. A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, escuchar música o vídeos en el teléfono móvil sin auriculares, o utilizando altavoces portátiles, estará sancionado con una multa de 200 euros. La medida busca garantizar la comodidad y el respeto entre pasajeros.