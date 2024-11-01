Contrariamente a la creencia popular, los Waymos en realidad no son completamente autónomos y el problema es más difícil de lo que parece [EN]

Requieren intervención humana remota para funcionar, lo que denominan "respuesta de flota", "es un poco engañoso, porque hay centros de teleoperación muy complejos con personas, hay más interacción humana de la que cabría esperar, no hemos retirado a la persona, la hemos trasladado a un lugar donde no se la puede ver". "El geofencing y los mapas HD permiten capturar cada detalle de cada calle donde operan y recibe mucha atención de los ingenieros, hacer esto para todo el mundo sería impráctico". "Tienen muy pocos coches porque no son rentables"