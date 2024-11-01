Consigue energía para su casa durante 8 años utilizando más de 1.000 baterías de portátil (ING)

Un aficionado del bricolaje ha estado suministrando energía a toda su casa con una instalación única compuesta por paneles solares y más de 1,000 baterías de portátiles usados. Lo que comenzó hace 9 años como un simple plan para un proyecto de bricolaje publicado en un foro de internet ahora es considerado un logro monumental, tanto desde el punto de vista de la energía sostenible como la perspectiva del reciclaje de baterías.
| etiquetas: diy , proyecto , energía , electricidad , baterías , portátil , reciclaje
No se Rick…
"Los paneles solares estarán al lado, y está a 50 metros de la casa"
Bueno, es un mensaje de 2017, supongo que ya está todo hecho, no he avanzado mas en los post.
Edit: Un par de paginas mas adelante se ve la imagen. No la aporto porque me dice que es muy grande.
50 m en CC si sería una barbaridad.
Edit. He encontrado un mensaje más reciente.
Finally done! Powerwall in full sail (cell?) now!
-42 kWh
-7+ kWp of solar panels
-6.5kw output (16 kW peak)
-6300+ Lithium cells
-25 000+ soldering
-600+ meters of busbars
-250+ meters of fuse wire
-2.5+ kg of solder
-678 cell holders (4X5)
-10 000+ cells tested (with only 6 Imax B6!) -Countless hours of work...
I replaced my old solar panels with new ones, 440W peak X 24, which is really more confortable at this time of the year