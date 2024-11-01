edición general
Consigue energía para su casa durante 8 años utilizando más de 1.000 baterías de portátil (ING)

Un aficionado del bricolaje ha estado suministrando energía a toda su casa con una instalación única compuesta por paneles solares y más de 1,000 baterías de portátiles usados. Lo que comenzó hace 9 años como un simple plan para un proyecto de bricolaje publicado en un foro de internet ahora es considerado un logro monumental, tanto desde el punto de vista de la energía sostenible como la perspectiva del reciclaje de baterías.

Comentarios destacados:      
ChatGPT #4 ChatGPT
Las de Joan olaria le dan 1000 vueltas: youtube.com/@joanolaria?si=UK23Bc_jAo7rFBOR
#4
andando #13 andando
#4 venía a ver si era ese hombre, menudo genio
#13
#1 JimmyTM
Este es el hilo del foro donde describe su progreso: secondlifestorage.com/index.php?threads/glubuxs-powerwall.126/
#1
oliver7 #2 oliver7
Y cómo logró 1000 baterías?
#2
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 compras el portátil, sacas la batería y tira el resto.
#2
jonolulu #5 jonolulu
#2 Comprando 350 portátiles :troll:
#2
Robus #20 Robus
No se cual es la probabilidad de que se inche una batería de litio pero a mi me ha pasado en dos portátiles y en dos móviles, así que me parece que con una “población” de 1.000 baterias la probabilidad de que la cosa acabe mal es muy alta.
#20
#21 JimmyTM
#20 Pues ha debido tener mucha suerte: Scienceclock reports that Glubux’s ingenious setup has been running continuously for the last eight years, and not a single battery cell has failed since. That is a remarkable statistic, considering the DIY nature of the project.
#21
Robus #22 Robus
#21 pues, o ha tenido mucha suerte o a tenido mucha “suerte”… porque si a mi se me han hinchado 4 de una veintena o así (20%), suponiendo que tenga muy mala suerte, pongamos que la probabilidad fuese solo de 1 entre 20 (5%) en 1.000 habrian petado 50… y más en 8 años de servicio constante.

No se Rick…
#21
ChatGPT #23 ChatGPT
#20 la vida que se le da a las baterías en una instalación de estas es muychisimo mejor que la que se le da a un portatil, además testean celdas una a una, tienen fusibles en cada pack... los vidos de Joan Olaria son muy explicativos. alucinas lo "tranquila" que vive una instalación de esas.
#20
powernergia #6 powernergia
Está muy bien, es un proyecto bonito, y un gran ejemplo de reutilización, pero ojo, hay que ser muy meticuloso con estos montajes porque el asunto puede ser peligroso.
#6
jonolulu #8 jonolulu
#6 Según pone lo metió en un cobertizo a 50m de su casa. Las pérdidas de ida y vuelta tienen que ser interesantes estando los paneles en el tejado de la cass
#8
powernergia #9 powernergia *
#8 Parece que la idea es poner los paneles al lado del cobertizo, y que todo estará a 50m de la casa

"Los paneles solares estarán al lado, y está a 50 metros de la casa"

Bueno, es un mensaje de 2017, supongo que ya está todo hecho, no he avanzado mas en los post.
Edit: Un par de paginas mas adelante se ve la imagen. No la aporto porque me dice que es muy grande.
#9
jonolulu #11 jonolulu
#9 No es lo que he entendido, en cualquier caso la caída de tensión de la vuelta será igualmente curiosa, y el cable necesario caro
#11
powernergia #14 powernergia
#11 Pero en la vuelta a la casa ya es al menos 220V en CA, no hay problema con la caída de tensión con secciones razonables.

50 m en CC si sería una barbaridad.
#11
andando #16 andando
#11 bueno, si tiene el inversor en la misma caseta y solo lleva cable de 220v para la casa ya está no?
#11
jonolulu #18 jonolulu
#16 Hay caída de tensión y necesitará un conductor de buena sección que valdrá más que cualquier ahorro, y si los paneles están a 50m entonces ya es la locura
#16
andando #19 andando *
#18 si tiene la caseta con paneles, batería e inversor a 50 metros de la casa yo creo que llega vaya, que no tengo ni idea, pero que funciona eso seguro
#18
drocab2012 #17 drocab2012
Ahora que lo haga con las pilas de 1000 mandos de la tele...
#7
jonolulu #7 jonolulu *
A ver, el montaje esta guay y seguro que ha aprendido, pero con 24 paneles (10.5Kwp) e inversor, backup y demás lo de menos es el coste de la batería (que siendo generosos tendrá 4Kwh). Los equipos Victron son muy caros y 24 paneles de 440wp hace 8 años valían mucha pasta
#7
DaniTC #10 DaniTC *
#7 hace 8 años simplemente no había paneles de 440wp que yo sepa. Yo al menos no conozco ni uno y monté la primera instalación hace 7 años. Policristalino todo y no más de 350 W.
#10
jonolulu #12 jonolulu
#10 Yo no lo he querido poner en duda pero también me ha parecido extraño. Hace 4 el estándar andaba en 450wp
#12
DaniTC #15 DaniTC *
#12 tiene tres series de panales y 30 kWh de baterías. Igual alguna serie es vieja y otra es reciente.

Edit. He encontrado un mensaje más reciente.

Finally done! Powerwall in full sail (cell?) now!
-42 kWh

-7+ kWp of solar panels

-6.5kw output (16 kW peak)

-6300+ Lithium cells

-25 000+ soldering

-600+ meters of busbars

-250+ meters of fuse wire

-2.5+ kg of solder

-678 cell holders (4X5)

-10 000+ cells tested (with only 6 Imax B6!) -Countless hours of work...

I replaced my old solar panels with new ones, 440W peak X 24, which is really more confortable at this time of the year
#12

