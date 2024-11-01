Consigue energía para su casa durante 8 años utilizando más de 1.000 baterías de portátil (ING)

Un aficionado del bricolaje ha estado suministrando energía a toda su casa con una instalación única compuesta por paneles solares y más de 1,000 baterías de portátiles usados. Lo que comenzó hace 9 años como un simple plan para un proyecto de bricolaje publicado en un foro de internet ahora es considerado un logro monumental, tanto desde el punto de vista de la energía sostenible como la perspectiva del reciclaje de baterías.