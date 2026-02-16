edición general
La Conferencia Episcopal pide donativos para sufragar la visita del papa a España

El viaje del Papa lo pagaremos entre todos los que estamos deseando que visite España porque la visita no recibe financiación del Estado”. Así se explica la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la web que ha creado para promocionar este viaje, conelpapa.es, en la que se pueden hacer ya esas donaciones de dinero para apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a la visita. Donaciones que desgravan, según se encarga de aclarar la CEE una vez que pinchamos en el enlace de los donativos y antes de avanzar a la siguiente pantalla.

JackNorte #9 JackNorte
Benedicto XVI

La visita del papa a València derivó en dos causas judiciales con 19 condenas, un archivo y 20,3 millones gastados

A ver si esta vez lo hacen mejor xD
#13 Acabose
#13 Acabose
#9 ¿ Quieres decir robar con más cuidado para no pillarles?
1 K 20
JackNorte #19 JackNorte
#13 A veces algunos partidos solo pueden seguir su naturaleza.
0 K 12
nopolar #20 nopolar
#19 Cualquier evento, competición, celebración, pandemia, emergencia, circunstancia o detalle será usado para lo mismo. Es su fin, es su meta.
1 K 21
JackNorte #22 JackNorte
#20 Incluso si es una asociacion de una victima de ETA , no se cortan un pelo.
0 K 12
millanin #21 millanin
#9 Se sobreentiende.
0 K 7
Jaime131 #2 Jaime131
Que Dios se lo pague porque lo que es yo, ni un céntimo.
3 K 41
Feindesland #10 Feindesland
#2 Pues yo, el 100% de lo que done este año, va a eso.

xD xD xD
1 K 25
Pacman #1 Pacman
Donativos?

Que den conciertos.
3 K 37
Feindesland #7 Feindesland
#1 Joder, no. No los tientes.

xD
3 K 49
javibaz #8 javibaz
#1 Si lo traen, que sea con donativos, ni un céntimo de dinero público.
4 K 52
#27 eugeniodl
#8 Lo traeran y lo pagarán con nuestros impuestos.
0 K 8
nopolar #11 nopolar
#1 A 1000€ la besada de anillo.
2 K 37
#18 Perico12
#11 joder por mil eurazos me tendría que morrear el papá con lengua y todo!
0 K 10
#33 Albarkas *
#11 Y a 100€ la besada del anillo de la mano :troll:
0 K 11
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#1 Ya lo hacen, los conciertos de cadena 100, en los que se quedan las perras y dan cuatro duros para investigación del cáncer. A ver si te crees que son gilipollas.
1 K 30
comadrejo #25 comadrejo
#1 Los dan, principalmente cuando paga el erario público.

www.eldiario.es/sociedad/puerta-sol-vaticano-pp-le-regala-semana-grand

Una empresa con ventajillas fiscales.
"Los donativos a la Fundación Hakuna son desgravables en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los particulares, en los primeros 250€ donados la desgravación es del 80% y un 40% para cantidades superiores (50% si se tratan de donaciones recurrentes, considerándose tales a partir de los 3 años)."

behakuna.com/pages/donacion
0 K 11
#5 Pitchford
Pues si los donativos desgravan, igual sí que lo estamos pagando un poco todos..
1 K 27
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Que vendan el oro de las iglesias para sufragarlo
2 K 24
ochoceros #15 ochoceros
#6 El 95% de eso ya está pulido hace décadas.
1 K 27
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Pobre hombre seguro que no tiene ni para comer.
1 K 20
Herumel #23 Herumel
Una preguntita, ¿ Para que se quiere el dinero? Por qué no creo que sea para el billete de avión y taxi y poco más que se necesita para una visita ¿ O es para bombo y parafernalia?
La engañifa de siempre para aparentar más de lo que uno es.
1 K 20
makinavaja #32 makinavaja
#23 Obviamente quieren pasta para montar el espectáculo de las grandes reuniones y mítines religiosos... ¿O esperabas que el papa vaya de visita discretamente a las parroquias de barrios pobres? :-D :-D :-D
0 K 12
#12 angar300
Me parece bien que pidan donativos, lo que no me parece correcto es que desgrave en un estado aconfesional. El que tenga vicios, que se los pague él, no entre todos.
1 K 17
jonolulu #17 jonolulu
Pues mira, yo les doy la razón. Es más, todo su funcionamiento debería de sufragar se con donativos, sin un euro público
0 K 17
Herrerii #4 Herrerii
Hay que tener morro pidiendo donativos con la cantidad de pasta que tiene la iglesia en el mundo.
1 K 14
makinavaja #31 makinavaja
"la visita no recibe financiación del Estado” lo dudo y mucho...
0 K 12
#26 omega7767
se van a forrar con la de donativos que les van a dar los votantes del PPVOX :-D
0 K 11
#24 Nasser
Que curren que son más vagos que Santiago Abascal.
0 K 10
#29 Toponotomalasuerte
Ñam Ñam ricos sobres para la mafia pepesuna
0 K 10
a69 #16 a69
Yo daría donativos para que el representante de Monesvol en la tierra nos hiciera una visita pero con derecho a ir a la fiesta digoooo ceremonia.
0 K 10
Ah_no_nimo #28 Ah_no_nimo
No les vale con el crowfounding del concordato?
0 K 9
SerVicius #30 SerVicius
Seguro esta dicho, pero ante vicio de pedir....
menéame

menéame