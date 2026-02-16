La Conferencia Episcopal pide donativos para sufragar la visita del papa a España

El viaje del Papa lo pagaremos entre todos los que estamos deseando que visite España porque la visita no recibe financiación del Estado”. Así se explica la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la web que ha creado para promocionar este viaje, conelpapa.es, en la que se pueden hacer ya esas donaciones de dinero para apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a la visita. Donaciones que desgravan, según se encarga de aclarar la CEE una vez que pinchamos en el enlace de los donativos y antes de avanzar a la siguiente pantalla.
La visita del papa a València derivó en dos causas judiciales con 19 condenas, un archivo y 20,3 millones gastados
A ver si esta vez lo hacen mejor
Que den conciertos.
Una empresa con ventajillas fiscales.
"Los donativos a la Fundación Hakuna son desgravables en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los particulares, en los primeros 250€ donados la desgravación es del 80% y un 40% para cantidades superiores (50% si se tratan de donaciones recurrentes, considerándose tales a partir de los 3 años)."
La engañifa de siempre para aparentar más de lo que uno es.