El comunista Mamdani propone congelar los alquileres y cobrar un «impuesto a los millonarios» de Nueva York

El candidato musulmán e izquierdista del Partido Demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha presentado este lunes una «calculadora» que permite a los neoyorquinos calcular el ahorro anual que tendrán una vez aplique sus promesas electorales, entre las que incluye servicios de autobuses y escuelas infantiles gratuitas y una congelación de los alquileres.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Llama a Israel genocida, dice que detendría a Netanyahu si pisa suelo neoyorquino, quiere poner freno a los alquileres, transporte público e imponer un impuesto a los millonarios…

xD xD xD
#4 arreglenenlacemagico
#1 pues hace 30 dias estuvo en NYC y no ha pasado :roll:
arturios #7 arturios
#4 Básicamente por que es candidato y no alcalde, no te jode xD
DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
#7 Seguramente esperaba que fuera Mamdani en persona a detenerlo, esquivando a toda la escolta de Nazinyahu, y saliendo de allí volando con un jetpack o algo.
#14 arreglenenlacemagico *
#7 bueno que sea o no alcalde da igual el departamento de estado no va a presentar cargos contra ese , que le impide detenerlo ahora, si luego va a tener la misma autoridad para detenerlo que es ninguna xD
Creo que se ha tirado un triple
#6 tyrrelco
#1 Buses gratuitos e imponer un 2% de impuestos a los ricos que ahora pagan el 1 si no estoy mal informado. Menuda revolución. Y no es comunista...lo ha repetido muchas veces.
Y va a ganar.
ccguy #13 ccguy
#1 ¿no la puedes poner en oficio, ya que la has mandado por las risas?
Batallitas #18 Batallitas *
#1 Estados Unidos no puede detener a Netanyahu aunque quiera (que no quiere), por el tratado fundacional de la ONU tiene que dejar pasar a los mandatarios a la ONU, lo mismo que Suiza y Austria, por muy buscados que est{en por la justicia.

Y desde cuándo un alcalde puede mandar detener a nadie, no pertenece al poder judicial. Es como si yo digo que voy a resolver la crisis de la vivienda en España si me eligen delegado sindical de la empresa.
TipejoGuti #19 TipejoGuti
Errónea, no voto bulo por respeto a #1 de quien no dudo que la comparte de buena fe.
Llamar comunismo a cualquier política que no sea pura depredación y sumisión al mercado es simplemente demagogia bien trabajada y que, como se aprecia, ha calado socialmente porque ya ni nos extraña.
Como remate, se recuerda a los apañolitos de bien que la palabra "Liberal" para designar al político que defiende el liberalismo social y económico es española. Ese liberalismo, el auténtico liberalismo, es de izquierdas porque tiene tradición cristiana de la escuela de Salamanca.
elTieso #5 elTieso
¿Comunista? xD se ha perdido el significado de esa palabra.
arturios #8 arturios
#5 Según la gaceta todos menos ellos son comunistas.
#2 drstrangelove
En La Gaceta tienen que estar echando espumarajos por la boca.
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Miles de muertos de hambre de derechas lucharán hasta con sus vidas porque esas ideas "comunistas" no se hagan realidad.
3 K 38
#16 Suleiman
Comunista, me río de Janeiro.... Y ponen el titular como si fuera algo malo, vaya tela...
Torrezzno #9 Torrezzno
Parecen medidas social demócratas como cualquier país europeo. Cuando hable de socializar wall street me lo creeré
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#9

Y bastante tibias. Comantaba un pavo que al lado de la derecha sudamericana VOX es socialdemócrata ... pues al lado de la norteamericana, deben estar más o menos en el lado más aperturista de los demócratas.
Mltfrtk #15 Mltfrtk
Mamdani no es comunista.
#17 casicasi
Qué va a ser lo siguiente? Mandar a casa un libro de recetas?

"1060 de cocinar una mascota".
drocab2012 #11 drocab2012
No es muy ambicioso, del 1% al 2%... parece poco pero es doblar la recaudación aunque para un millonario es calderilla...
