El comunista Mamdani propone congelar los alquileres y cobrar un «impuesto a los millonarios» de Nueva York

El candidato musulmán e izquierdista del Partido Demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha presentado este lunes una «calculadora» que permite a los neoyorquinos calcular el ahorro anual que tendrán una vez aplique sus promesas electorales, entre las que incluye servicios de autobuses y escuelas infantiles gratuitas y una congelación de los alquileres. www.meneame.net/story/liga-catolica-afirma-politica-mamdani-divisiva-a
Creo que se ha tirado un triple
Y va a ganar.
Y desde cuándo un alcalde puede mandar detener a nadie, no pertenece al poder judicial. Es como si yo digo que voy a resolver la crisis de la vivienda en España si me eligen delegado sindical de la empresa.
Llamar comunismo a cualquier política que no sea pura depredación y sumisión al mercado es simplemente demagogia bien trabajada y que, como se aprecia, ha calado socialmente porque ya ni nos extraña.
Como remate, se recuerda a los apañolitos de bien que la palabra "Liberal" para designar al político que defiende el liberalismo social y económico es española. Ese liberalismo, el auténtico liberalismo, es de izquierdas porque tiene tradición cristiana de la escuela de Salamanca.
Y bastante tibias. Comantaba un pavo que al lado de la derecha sudamericana VOX es socialdemócrata ... pues al lado de la norteamericana, deben estar más o menos en el lado más aperturista de los demócratas.
