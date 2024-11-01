edición general
La Liga Católica afirma que la política de Mamdani es "divisiva, absurda y francamente peligrosa"

Mamdani ha acusado a Israel de "genocidio" y ha dicho que haría detener al primer ministro del Estado judío si viene a la ciudad de Nueva York.

tul #2 tul
Mamdani tiene razon y los mierdas de la liga catolica estan en el bolsillo de los sionistas
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 pretenden criticarle y ya solo con la entradilla dan ganas de votarle xD

Eso si no estás del “lado bueno de la historia”
themarquesito #7 themarquesito
#4 Las propuestas de Mamdani se alinean bien con la doctrina social de la iglesia, así que la Liga Católica se puede ir a tomar viento
#5 Kuruñes3.0 *
Coño si se esfuerzan así hasta yo voy a votarle al tipo ese xD xD .
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 no entiendo si es una crítica o un halago como persona xD xD

Pd. Siempre os traigo lo mejor
#8 Kuruñes3.0
#6 No se ni quien es apenas, pero si tanta rabia le tienen algo bueno ha de tener... xD
Andreham #1 Andreham
La Liga Católica debe haberse olvidado de que fueron los judíos los que decidieron salvar a Barrabás en lugar de al hijo de Dios.

O no, pero el dinero manda más que la fe.
tul #3 tul
#1 para las religiones occidentales dios es el dinero por mucho que traten de engañarnos con otra cosa.
