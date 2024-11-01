·
La Liga Católica afirma que la política de Mamdani es "divisiva, absurda y francamente peligrosa"
Mamdani ha acusado a Israel de "genocidio" y ha dicho que haría detener al primer ministro del Estado judío si viene a la ciudad de Nueva York.
etiquetas
liga católica
nueva york
mamdani
israel
genocidio
netanyahu
detención
actualidad
8 comentarios
actualidad
#2
tul
Mamdani tiene razon y los mierdas de la liga catolica estan en el bolsillo de los sionistas
2
K
31
#4
Verdaderofalso
*
#2
pretenden criticarle y ya solo con la entradilla dan ganas de votarle
Eso si no estás del “lado bueno de la historia”
7
K
109
#7
themarquesito
#4
Las propuestas de Mamdani se alinean bien con la doctrina social de la iglesia, así que la Liga Católica se puede ir a tomar viento
2
K
55
#5
Kuruñes3.0
*
Coño si se esfuerzan así hasta yo voy a votarle al tipo ese
.
1
K
27
#6
Verdaderofalso
*
#5
no entiendo si es una crítica o un halago como persona
Pd. Siempre os traigo lo mejor
0
K
20
#8
Kuruñes3.0
#6
No se ni quien es apenas, pero si tanta rabia le tienen algo bueno ha de tener...
0
K
7
#1
Andreham
La Liga Católica debe haberse olvidado de que fueron los judíos los que decidieron salvar a Barrabás en lugar de al hijo de Dios.
O no, pero el dinero manda más que la fe.
2
K
23
#3
tul
#1
para las religiones occidentales dios es el dinero por mucho que traten de engañarnos con otra cosa.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
