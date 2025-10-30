edición general
Compartimos el planeta con “otro ser racional”: los chimpancés cambian de creencia ante nuevas pruebas

Una serie de experimentos publicados en ‘Science’ muestran que estos grandes simios también adaptan sus elecciones cuando reciben nueva información relevante.

Torrezzno #1 Torrezzno
Entonces los chimpancés son más racionales que nosotros
2 K 32
kukusu #5 kukusu
#1 dejarían de votar a Mazón, supongo
0 K 9
DrEvil #2 DrEvil
Pues eso es que no se han dado una vuelta por internet...
0 K 8
lentulo_spinther #3 lentulo_spinther
Error, el titular debería ser: "Compartimos el planeta con seres racionales"
1 K 16
rnd #4 rnd
Hay muchísimos otros seres racionales.
0 K 7
Pacman #6 Pacman
Seres racionales, de los que toman raciones en los bares

/siniestro total
1 K 22

