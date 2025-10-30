·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7905
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4845
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
5473
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4111
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
3747
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
470
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
250
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla
599
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
450
Activistas por la vivienda manchan con pintura a cargos directivos de los fondos buitre
515
Un medicamento viviente que cabe en una cuchara salva la vida de ocho jóvenes con el cáncer infantil más común
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
29
clics
Compartimos el planeta con “otro ser racional”: los chimpancés cambian de creencia ante nuevas pruebas
Una serie de experimentos publicados en ‘Science’ muestran que estos grandes simios también adaptan sus elecciones cuando reciben nueva información relevante.
|
etiquetas
:
chimpace
,
racional
,
pruebas
,
creencia
11
3
0
K
147
ciencia
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
147
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Entonces los chimpancés son más racionales que nosotros
2
K
32
#5
kukusu
#1
dejarían de votar a Mazón, supongo
0
K
9
#2
DrEvil
Pues eso es que no se han dado una vuelta por internet...
0
K
8
#3
lentulo_spinther
Error, el titular debería ser: "Compartimos el planeta con seres racionales"
1
K
16
#4
rnd
Hay muchísimos otros seres racionales.
0
K
7
#6
Pacman
Seres racionales, de los que toman raciones en los bares
/siniestro total
1
K
22
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
/siniestro total