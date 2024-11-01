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De cómo Trump acaba de demostrar que es el idiota más poderoso de la Historia [ENG]

De cómo Trump acaba de demostrar que es el idiota más poderoso de la Historia [ENG]

Envió a tres títeres a joder las negociaciones de paz, y luego se fue a la UFC. Está bloqueando un bloqueo. Nadie en la historia se acerca a esta idiotez. Esta guerra ilegal e innecesaria ha provocado ya 3000 muertos en Irán, 1000 muertos en el Líbano, 1 millón de libaneses desplazados, miles de millones de dólares perdidos, la desestabilización de Oriente Medio, el debilitamiento de las relaciones con la OTAN, 13 militares estadounidenses muertos, el descrédito de EEUU, distracción de problemas reales... para obtener ningún beneficio.

| etiquetas: trump , idiota
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
pepel #1 pepel *
Sin olvidar que es la continuación del genocidio de Palestina.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Trump ya dejó claro en su primera administración que prometía mucho…

Para empezar se pasó la legislación internacional y varias resoluciones de la ONU por el forro al mover la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén
6 K 96
#7 perej
Lo curioso es que los líderes europeos no parecen menos idiotas.
Las palabras y posiciones de Von der Leyen, y de alguno más, no están lejos.
Macron, está poniendo el nivel francés, por los suelos.
El laborista inglés, que ha obtenido el mayor margen de poder en su país, para el laborismo, es otro ejemplo.
El holandés de la OTAN tampoco pierde ocasión de retratarse.
Ser un poco idiota parece necesario para llegar arriba.
Y nuestro próximo presidente será Feijóo. Casi ná.
5 K 56
Dragstat #14 Dragstat
#7 no parecen muy listos, pero da la impresión de que son meros burócratas. Incluso otros peores como Rajoy o Ayuso parece que son guiñapos mientras otros deciden por detrás. El problema de Trump es que su posición es realmente poderosa y que las decisiones las toma personalmente en última instancia. Increible que a Estados Unidos les hayan metido un troyano de tal calibre. Promover el analfabetismo de la población les ha destruido.
0 K 20
Mltfrtk #6 Mltfrtk
A Trump y a sus amigos de la Casa Blanca les va de lujo en la bolsa, invirtiendo en empresas de armas, están ganando más que nunca.
2 K 34
ixo #13 ixo
#6 Casualidad que estas movidas siempre caen el fin de semana, por lo que sea. :roll:

El resto del mundo, a los que está jodiendo vivos, deberían iniciar de inmediato un cordón sanitario entorno a EE.UU. e Israel. Boicot absoluto y ruptura de relaciones con países genocidas que no acatan las normas mínimas internacionales y actúan fomentando el terrorismo internacional. :peineta:
3 K 43
#4 A350XwbLR
Creo que el titular correcto es "El poderoso más idiota de la Historia"
2 K 20
alehopio #5 alehopio
Sigo sin estar de acuerdo con ese planteamiento.

Estados Unidos no va a perder esta guerra. Como no ha perdido ninguna de las que ha enfrentado por el control del petróleo. Harán lo que tengan que hacer, incluso el uso de bombas atómicas si lo estiman oportuno (ya lo han hecho antes).

El fin ha sido siempre y será el control del petróleo (pues lo demás no les importa) o la destrucción del mismo si no lo puede controlar; pues su imperio se basa en el dominio de la principal fuente de energía de la humanidad que logra mediante el petro-dólar.

Estrategia de Escasez Diseñada
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
0 K 20
Priorat #11 Priorat
#5 Madre mía. ¿Sabes ese artículo super cañero con una explicación super potente de nosecuantos oleoductos hay que pasar por Irán y que esa era la explicación?

Esa misma explicación yo la he visto para justificar la de Afganistán. Los mismos oleoductos que ahora explican Irán antes explicaban Afganistán (podían también pasar por ahí). Después de 20 años se fueron de Afganistán y los talibanes volvieron. E Irán no es Afganistán. Es mucho peor y mucho más grande.

Pues eso.
3 K 46
#12 MADMax2
#5 y con el control del petróleo, el control de la divisa utilizada para mercadear con él. Y con ese control la capacidad de generar más moneda cuando quieran, en base a su "fiabilidad y dependencia"
0 K 10
#3 Tks4dTip
Este no llega al verano.
1 K 18
Io76 #23 Io76
#3 No creo que se lo quiten de en medio los sionazis como hicieron con Charlie Kirk, aún les útil para su gran Israel.
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MasterChof #8 MasterChof
#0
la desestabilización de Oriente Medio: la desestabilización de Oriente Medio lleva desde que se creó el estado etnocida sionista
13 militares estadounidenses muertos: que les den por culo a estos. Esto demuestra, una vez más, que Trump es solo la punta del iceberg. Un artículo que pretenda poner al mismo nivel a cientos de miles de víctimas civiles (entre heridos, desplazados, desposeídos, asesinados y humillados) y a sus verdugos es parte del problema, no de la solución. Es el paso previo al genocidio, a las locuras de Trump. Ocurre como con el Covid, que se le culpaba de todo, cuando es el sistema capitalista, la globalización, la corrupción lo que quedó en evidencia, más allá del covid.
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Bombástico #9 Bombástico *
Sólo los más cándidos creen de verdad que solo han muerto 13 en el bando norteamericano.
1 K 12
rutas #17 rutas *
:clap: Bua, qué caña de artículo...

"Primero, Trump amenazó con destruir la civilización iraní . Se presentó como un genocida. Al hacerlo, entró a formar parte de un selecto grupo de las peores personas del mundo. Pero pregúntese: entre los miembros de ese grupo —Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, etc.—, ¿quién fue más idiota que Trump?"
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"La negociación fue una farsa desde el principio y, a pesar de que eso era evidente para todos, no había un plan claro sobre qué hacer

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#16 xuanra2002
Yo creo que este es otro caso de un Rey Desnudo al que le presenta alguien un Irán deseoso de rendirse a él incondicionalmente y que esos 13 muertos no son nada.
Quizás sea Israel, la CIA o todos juntos con el miedo a que mientras digas lo que quiere oír el Jefe no te pasa nada pero como seas portador de malas noticias te van a matar y bien matado. Y sino mira su fiscal como de repente salió lo de su marido travesti y otras cosas más.
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#10 MADMax2
Yo no descartaría que estuviese demonizando las energías renovables, para que empresarios y particulares vendiesen acciones (a la baja). Y comprarlas él y sus colegas a precios muy rentables. Y después del "circo" que ha montado todo el mundo quiera dejar de depender del petroleo invirtiendo y comprando estas fuentes alternativas.

¿Que hay que ser muy cabr*n para eso? Si, pero ¿lo dudáis?
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#20 DenisseJoel
#10 No se puede dejar de depender del petróleo. Nuestra sociedad depende del petróleo, y no hay ningún plan serio en otra dirección.
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#22 MADMax2
#20 querer dejar de depender del petroleo no es poder/conseguir dejar de depender del petróleo
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#18 Pitufo
¿Cuánto hace que no se habla ya de Epstein? ¿No será que sí que está saliendo bien la guerra?
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#19 girombo *
Ningún beneficio dice...xD xD xD

Trump y sus vasallos se están haciendo de oro (más si cabe) por cada variación en las bolsas mundiales que éste provoca con sus declaraciones. Llevan meses forrándose...
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#21 AMartian
Además de los tres títeres tb. Ha mandado dos destructores a cruzar el estrecho de Ormuz con la esperanza de que se los revienten y lograr el apoyo en su país
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#15 discovery3
Que sería una guerra ilegal? Y en que se diferenciaría de que una guerra legal?
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menéame