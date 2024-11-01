De cómo Trump acaba de demostrar que es el idiota más poderoso de la Historia [ENG]

Envió a tres títeres a joder las negociaciones de paz, y luego se fue a la UFC. Está bloqueando un bloqueo. Nadie en la historia se acerca a esta idiotez. Esta guerra ilegal e innecesaria ha provocado ya 3000 muertos en Irán, 1000 muertos en el Líbano, 1 millón de libaneses desplazados, miles de millones de dólares perdidos, la desestabilización de Oriente Medio, el debilitamiento de las relaciones con la OTAN, 13 militares estadounidenses muertos, el descrédito de EEUU, distracción de problemas reales... para obtener ningún beneficio.