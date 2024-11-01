De cómo Trump acaba de demostrar que es el idiota más poderoso de la Historia [ENG]

Envió a tres títeres a joder las negociaciones de paz, y luego se fue a la UFC. Está bloqueando un bloqueo. Nadie en la historia se acerca a esta idiotez. Esta guerra ilegal e innecesaria ha provocado ya 3000 muertos en Irán, 1000 muertos en el Líbano, 1 millón de libaneses desplazados, miles de millones de dólares perdidos, la desestabilización de Oriente Medio, el debilitamiento de las relaciones con la OTAN, 13 militares estadounidenses muertos, el descrédito de EEUU, distracción de problemas reales... para obtener ningún beneficio.
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Para empezar se pasó la legislación internacional y varias resoluciones de la ONU por el forro al mover la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén
Las palabras y posiciones de Von der Leyen, y de alguno más, no están lejos.
Macron, está poniendo el nivel francés, por los suelos.
El laborista inglés, que ha obtenido el mayor margen de poder en su país, para el laborismo, es otro ejemplo.
El holandés de la OTAN tampoco pierde ocasión de retratarse.
Ser un poco idiota parece necesario para llegar arriba.
Y nuestro próximo presidente será Feijóo. Casi ná.
El resto del mundo, a los que está jodiendo vivos, deberían iniciar de inmediato un cordón sanitario entorno a EE.UU. e Israel. Boicot absoluto y ruptura de relaciones con países genocidas que no acatan las normas mínimas internacionales y actúan fomentando el terrorismo internacional.
Estados Unidos no va a perder esta guerra. Como no ha perdido ninguna de las que ha enfrentado por el control del petróleo. Harán lo que tengan que hacer, incluso el uso de bombas atómicas si lo estiman oportuno (ya lo han hecho antes).
El fin ha sido siempre y será el control del petróleo (pues lo demás no les importa) o la destrucción del mismo si no lo puede controlar; pues su imperio se basa en el dominio de la principal fuente de energía de la humanidad que logra mediante el petro-dólar.
Estrategia de Escasez Diseñada
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
Esa misma explicación yo la he visto para justificar la de Afganistán. Los mismos oleoductos que ahora explican Irán antes explicaban Afganistán (podían también pasar por ahí). Después de 20 años se fueron de Afganistán y los talibanes volvieron. E Irán no es Afganistán. Es mucho peor y mucho más grande.
Pues eso.
la desestabilización de Oriente Medio: la desestabilización de Oriente Medio lleva desde que se creó el estado etnocida sionista
13 militares estadounidenses muertos: que les den por culo a estos. Esto demuestra, una vez más, que Trump es solo la punta del iceberg. Un artículo que pretenda poner al mismo nivel a cientos de miles de víctimas civiles (entre heridos, desplazados, desposeídos, asesinados y humillados) y a sus verdugos es parte del problema, no de la solución. Es el paso previo al genocidio, a las locuras de Trump. Ocurre como con el Covid, que se le culpaba de todo, cuando es el sistema capitalista, la globalización, la corrupción lo que quedó en evidencia, más allá del covid.
"Primero, Trump amenazó con destruir la civilización iraní . Se presentó como un genocida. Al hacerlo, entró a formar parte de un selecto grupo de las peores personas del mundo. Pero pregúntese: entre los miembros de ese grupo —Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, etc.—, ¿quién fue más idiota que Trump?"
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"La negociación fue una farsa desde el principio y, a pesar de que eso era evidente para todos, no había un plan claro sobre qué hacer
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Quizás sea Israel, la CIA o todos juntos con el miedo a que mientras digas lo que quiere oír el Jefe no te pasa nada pero como seas portador de malas noticias te van a matar y bien matado. Y sino mira su fiscal como de repente salió lo de su marido travesti y otras cosas más.
¿Que hay que ser muy cabr*n para eso? Si, pero ¿lo dudáis?
Trump y sus vasallos se están haciendo de oro (más si cabe) por cada variación en las bolsas mundiales que éste provoca con sus declaraciones. Llevan meses forrándose...